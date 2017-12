Maštruko: Nelogično je da ne prihvaćamo arbitražu kojom smo zadovoljni

Hrvatska se ponaša kao noj koji zabije glavu u pijesak, slikovito je diplomatski doajen i bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji Ivica Maštruko opisao ponašanje Hrvatske glede početka primjene odluke arbitražnog suda u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije

'Bez obzira što mi mislimo, odluka je donesena i postoji. Nerazumljivo mi je, Hrvatska je jako zadovoljna rezultatima presude, pa i Plenković je rekao da je 90 posto za nas prihvatljivo, i sada tu povoljnu presudu Hrvatska ne prihvaća. Nelogično mi to zvuči, čini mi se da je to zbog nekakve političke sujete za koju ne vidim da će imati pozitivnih rezultata', zaključio je Maštruko u razgovoru za N1 .

'Četvrto je ono gdje bi se možda mogli očekivati neki incidenti - to je zakon o morskom ribarstvu. Nisam ga detaljno proučavao, ali treba imati na umu da se taj zakon odnosi na svega 50 ljudi, ribara s jedne i druge strane. Tu bi moglo doći do manjih incidenata '.

Ovoga dugogodišnjeg diplomata posebno zanima hoće li, pak, i slovenski vojnici napustiti Svetu Geru koja je arbitražnom odlukom pripala Hrvatskoj.

Što se tiče korištenja pomorskog koridora, Maštruko napominje kako su ga Slovenci i do sada koristili.

Na upit je li sastanak državnog vrha u Savudrijskoj vali svojevrsna poruka Hrvatskoj, kratko odgovora: Nije riječ o poruci već uobičajenoj praksi kada se radi o sporovima sa susjednim državama.

'Nije to nikakva poruka Hrvatskoj, već nastavak politike Slovenije. U dogledno vrijeme možemo očekivati, ako Hrvatska ne počne tolerirati odluke arbitražnog suda, ono što je Erjavec najavio, a to je da na proljeće dignu tužbu protiv Hrvatske jer prema njihovim stavovima Hrvatska krši međunarodno pravo. Nije to prijetnja, to naprosto treba očekivati u svim postupcima', upozorava Maštruko koji očekuje da bi u Piranskom zaljevu moglo doći do intervencija policijskih ophodnji s obje strane jer će 'pokušati zaštiti pravo na ribolov svojih ribara'.