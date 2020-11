Maske su učinkovite u borbi protiv Covid-19; ali one s ventilacijskim otvorima nisu

Iako su maske postale učinkovito sredstvo u borbi s koronavirusom, nedavno istraživanje pokazalo je da ako maska ima ventilacijski otvor, neće biti učinkovite protiv covida-19

' Svrha maski je sprječavanje širenja respiratornih kapljica prema drugim osobama. Međutim, maske s jednosmjernim ventilima ili ventilacijskim otvorima omogućuju izdisanje zraka, što može rezultirati izbacivanjem respiratornih kapljica koje mogu doći do drugih osoba. Ova vrsta maske ne sprječava širenje covida-19 na druge', navodi se u smjernicama CDC-a, piše The Washington Post .

Kao najbolje preventivne mjere u suzbijanju širenja koronavirusa do sada su se pokazale fizička distanca, redovno pranje ruku i nošenje zaštitnih maski. To su smjernice kojih bi se svi u vrijeme epidemije trebali pridržavati, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

CDC ne preporučuje upotrebu maski koje imaju neku vrstu ventila, odnosno ventilacijskog otvora. Tvrtka 3M koja proizvodi ovakve maske za građevinske radove prikazala je kako ove maske funkcioniraju. Zrak koji se udahne filtrira se kroz dio maske koji je napravljen od tkanine, a vrući, vlažni dah izdiše se kroz otvor. Ove maske mogu pomoći kada primjerice obavljate rekonstrukciju kuhinje, ali neće puno pomoći u suzbijanju zaraze.

Stručnjaci za javno zdravstvo preporučuju nošenje maski kako bi se spriječilo širenje kapljica koje izdišemo ili izbacujemo kada pričamo, kašljemo i kišemo. No, maske s ventilima propuštaju te kapljice. S druge strane, medicinske maske nemaju takve otvore.

CDC preporučuje nošenje običnih maski izrađenih od tkanice. Ako maska ima nekoliko slojeva pamuka, to će spriječiti izbacivanje većine potencijalno zaraznih respiratornih kapljica. Glavne američke zrakoplovne tvrtke zabranile su maske s ventilima, a posljednja tvrtka koja je to učinila je i American Airlines, prenosi The Washington Post, prenosi N1.

Da bi platnena maska bila učinkovita protiv virusa, ne zaboravite je redovito prati. Ako koristite medicinske maske, redovito ih mijenjajte.