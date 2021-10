Marušić odgovorio Bajsu: Njegovo 'uspješno' vođenje osjećat ćemo godinama

Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić ocijenio je odgovarajući na današnje prozivke svojeg prethodnika Damira Bajsa da Bajs nije bio dobar gospodar, da je ostavio gubitke te da će posljedice takvog „uspješnog“ vođenja projekata građani osjećati još godinama

"Bajs nam spočitava jadikovanje. Zar bismo trebali prešutjeti da, primjerice, samo Dom umirovljenika u Bjelovaru, zahvaljujući njegovom načinu upravljanja koji je daleko od pažnje dobrog gospodara, nema ni za plaće, a ni druga materijalna davanja. U zdravstvenim ustanovama je stvoren gubitak od 153 milijuna kuna", ističe se u priopćenju.

"Dotični gospodin činjenice pokušava izvrnuti i kad je riječ o konsolidiranom proračunu. Hvali se time da on iznosi 1,1 milijardu kuna, ali izostavlja najvažniji podatak da na taj iznos županija ne može utjecati. No, namjerno prešućuje proračun same županije i proračunskih korisnika u iznosu oko 212 milijuna kuna u kojem su iskazani nerealni prihodi za više od 40 milijuna kuna. Što je to drugo nego megalomanija", ocjenjuje se u priopćenju župana Marušića.

U vezi s Bajsovim tvrdnjama o uspješnosti u vođenju obnova škola, župan Marušić ističe kako je prava istina da su sve opterećene izvantroškovničkim radovima i neprihvatljivim troškovima.

"Zahvaljujući njegovom načinu vođenja projekata, sve ustanove kojima je županija osnivač dovedene su pred zid, s golemim dubiozama i praznim blagajnama, zbog čega je onemogućeno njihovo normalno funkcioniranje. A posljedice takvog 'uspješnog' vođenja projekata svi zajedno ćemo osjećati još godinama. I to naši građani moraju znati", priopćili su iz ureda župana.