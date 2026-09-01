Dobili ste SMS o pošiljci koju niste naručili? Evo što trebate napraviti

Nikola Baras , glasnovornik Hrvatske pošte, u razgovoru s Ivanom Ivandom Rožić u RTL Danas , pojasnio je o čemu se radi.

Sve češće građani prijavljuju da su dobili SMS poruku u kojoj ih Hrvatska pošta obavještava da im dolazi paket, ali da moraju platiti kako bi ga preuzeli. Ali kad plate, shvate da to nije ništa što su naručili.

'Od početka godine zaprimili smo nekoliko desetaka prijava naših korisnika zbog sumnje na sporan sadržaj ili zbog sumnje na prijevaru. Radi se o pošiljkama koje korisnici zapravo nisu naručili, a te pošiljke dolaze među pošiljkama koje primatelji zaista naruče. Radi se o pošiljkama manjih ili manje poznatih e-trgovina iz trećih zemalja', objašnjava Baras.

Dodaje kako je Hrvatska pošta u svemu tome samo posrednik te oni ne mogu znati što se nalazi u pošiljci, je li primatelj zaista naručio tu pošiljku ili ne.

No, otkrio je kako se građani mogu zaštititi od takvih prijevara.

'Ako vam dođe poštar s pošiljkom na adresu za koju je potrebno platiti otkupninu, a vi ju niste naručili, važno je da provjerite s ukućanima jesu li oni naručili pošiljku. Ako jesu, onda je važno provjeriti da li otkupnina naznačena na pošiljci odgovara iznosu koji je web trgovac naveo prilikom kupovine na web stranici. Tako da to su najbolji načini kako se zaštititi, ali ako vam iz bilo kojeg razloga pošiljka bude sumnjiva, vi jednostavno možete odbiti primitak i pošiljka će se vratiti pošiljatelju', pojašnjava Baras.

Ako se ipak dogodi da primatelj preuzme pošiljku i shvati da je prevaren, Baras ističe kako je prva adresa policija, a potom Hrvatska pošta.

'Savjetujemo im da se svakako obrate policiji i da se jave nama, jer mi sve takve prijave prosljeđujemo tim logističkim tvrtkama koje otkazuju potom suradnju tim pošiljateljima', istaknuo je u razgovoru za RTL Danas. .