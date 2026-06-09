posveta braniteljima

Markač i Šoljić predstavili knjigu 'Snaga Domovine': Evo tko se sve pojavio na promociji

M. Šu.

09.06.2026 u 22:54

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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U Hrvatskom državnom arhivu predstavljena je knjiga „Snaga Domovine” autora generala Mladena Markača i ratnog zapovjednika specijalne policije Ante Šoljića, koja donosi svjedočanstva i promišljanja o stvaranju hrvatske države, Domovinskom ratu i ulozi hrvatskih branitelja

Na predstavljanju su se okupili brojni uzvanici iz javnog i političkog života, a autori su naglasili važnost očuvanja povijesne istine te prenošenja iskustava i vrijednosti Domovinskog rata budućim generacijama, prenosi HRT.

'Jesmo li prebrzo zaboravili ljude i događaje iz Domovinskog rata? Naša knjiga je odgovor – nismo ih zaboravili. To ne smijemo učiniti jer bismo zaboravili naše ratnike koji su stvarali slobodnu Republiku Hrvatsku', poručio je bivši zapovjednik specijalnih redarstvenih jedinica MUP-a RH Mladen Markač.

Mladen Markač, Davor Božinović i Marijan Mareković
  • Ante Deur i Tomo Medved
  • Dinko Čutura i Nina Obuljen Koržinek
  • Mladen Markač i Vladimir Šeks
  • Mladen Markač i Ivan Jarnjak
  • Davor Božinović i Marijan Mareković
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Predstavljanje knjige generala Mladena Markača i ratnog zapovjednika Ante Šoljića Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako danas, kada Hrvatska uživa slobodu i međunarodno priznanje, lako zaboravljamo koliko je njezin put prema samostalnosti bio neizvjestan.

'Kada danas gledamo slobodnu i međunarodno priznatu Hrvatsku, lako je zaboraviti koliko je neizvjesnosti bilo na njezinom početku. Ništa nije bilo unaprijed zadano, ništa nije bilo zajamčeno. Ono što je postojalo bili su ljudi. Dok su se političke odluke tek pretvarale u stvarnost, oni su tu stvarnost već živjeli na terenu', rekao je Božinović.

Knjiga „Snaga Domovine” kroz osobna svjedočanstva i prisjećanja na ključne događaje iz novije hrvatske povijesti odaje počast braniteljima te podsjeća na važnost očuvanja sjećanja na stvaranje hrvatske države.

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