Marina Vidović vlastiti je mrak pretvorila u opće svjetlo: 'Nitko se ne srami ako dobije rak, no psihičke smetnje druga su priča'

'Fakultet sam upisala jer sam bila sigurna da sam predodređena za rad s ljudima koji imaju probleme i poteškoće - radilo se o mojoj istinskoj ljubavi. No potom su se poteškoće pojavile i kod mene, dobila sam dijagnozu bipolarnog poremećaja i rečeno mi je da nikada neću moći raditi ono što volim. Kao mladu osobu to me duboko šokiralo, povrijedilo i razočaralo, a najgore od svega jest da sam i sama povjerovala da je to istina. Trebale su proći godine i godine kako bih se oslobodila predrasuda i autostigme', kaže nam Vidović.

U periodu koji je uslijedio osobno se uvjerila da se podrška osobama s duševnim smetnjama uglavnom bazira institucionalno, dakle u psihijatrijskim ustanovama i na farmakoterapiji. Bilo je tu i krajnje neugodnih iskustava.

Sram i socijalna izolacija

No jednom prilikom zatekla se u razgovoru s američkim psihoterapeutom Willom Hallom, aktivistom i novinarom koji je i sam bolovao od shizofrenije: on joj je stavio melem na ranu kada ju je upitao zašto ne vjeruje u samu sebe. I tako su spomenute 2014. godine u Splitu nastale prve neformalne grupe podrške: ljudi koji su se prethodno viđali po čekaonicama psihijatrijskih ustanova najprije su se počeli sastajati po kafićima, a onda i u prostorima koje su im ustupale splitske udruge.