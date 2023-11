'Pokrovac ima jednu svinju. Češće sam u Slavoniji od njega. On je u Njemačkoj'

Osvrnula se i na riječi prosvjedika Tomislava Pokrovca koji je ranije gostovao u istoj emisiji, te sam rekao da ima jednu, možda dvije svinje koje uzgaja za osobne potrebe.

'Gospodin Pokrovac može reći što god želi. Svi članovi Vlade podržavaju hrvatske poljoprivrednike, smatraju ih strateški važnim', kaže ministrica, koja se upitala kako to da Pokrovac pregovara u ime svinjogojaca kad nije registriran kao uzgajivač. 'Pokrovac uopće nije svinjogojac, njega nema u registru. On nema ni tu jednu svinju registriranu. To znači da krši hrvatske propise, a to je opasno u vremenima širenja afričke svinjske kuge', rekla je.

Dodala je i da je ona u Slavoniji češće nego Pokrovac, koji je u Njemačkoj.