Vučković o prosvjedu seljaka: 'Ne možemo sve zahtjeve ispuniti'

Ministrica Marija Vučković istaknula je da neće ići na pregovore, ali da će primiti sve koji to traže, kao i dosad, prenosi N1.

Na pitanje smatra li današnji prosvjed politizacijom budući da je jedan od organizatora Tomislav Pokrovac najavio osnivanje poljoprivredne stranke, Vučković je rekla:

'Apsolutno je riječ o politizaciji, to se vidi od početka do kraja. Svakako je riječ i o politizaciji, ali svi pisani zahtjevi ili usmeni zaslužuju odgovor pa će tako biti ovog puta. Situacija se politizira, a onaj tko govori da je apolitičan, a istovremeno najavljuje osnivanje političke stranke, ne govori baš isitnu. To je kao drveno željezo, oksimoron', kazala je Vučković.