Čeka nas skupi Uskrs, a ministrica poljoprivrede kaže: Ništa od zamrzavanja cijena hrane, to je protuzakonito!

PDV je prvog travnja snižen na dio prehrambenih proizvoda, no to, pokazalo se u praksi nije dovoljno jer cijene nisu pale - dogodilo se upravo suprotno. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirala je ovu i brojne druge teme

"Tek je 1. travnja stupio na snagu veliki paket Vlade, vrijedan 4 milijarde i 800 milijuna kuna. to je 1 posto BDP-a, to govori sve o veličini paketa. U ovim mjerama PDV je imao važan udio iako je tada fokus bio i javnosti i svih nas na energetici. Mi smo se fokusirali i na hranu, premda to nije bilo u fokusu javnosti i PDV u ovom paketu je vrijedan 2 milijarde i 100 milijuna kuna, a na hranu se odnosi milijarda i 600 milijuna kuna, pored potpora koje su dodatno dane poljoprivrednicima. Stoga ne možemo govoriti da nije riječ o dovoljnom paketu. Ono što se dogodilo nakon najave paketa jest agresija, rat u Ukrajini", kazala je gostujući u emisiji RTL Danas.