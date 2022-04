Vučković: Ministarstvo poljoprivrede otklanja nalaze na koje upozori Revizija

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u utorak kako njeno Ministarstvo za svoj rad godinama ima uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju te da otklanja nalaze na koje Ured upozori

„Stav je Revizije da je Ministarstvo u posljednje dvije godine, ne čineći nove, ispravilo najveći broj nalaza iz prethodnog razdoblja“, rekla je ministrica u Mostaru komentirajući uvjetno mišljenje koje je Revizija dala Ministarstvu za 2020. i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja.

Navela je pritom kako je Ministarstvo od 2013. do 2018. imalo 33 uvjetna nalaza, nekoliko ih više nije primjenjivo jer su se u međuvremenu promijenili propisi, 26 ih je otklonjeno, te su ostala praktično četiri, pa smo "do današnjeg dana mi sve to otklonili“.