Sud prihvatio Ramljakovu podjelu vjerovnika, Adris i mali dioničari imaju drukčije planove

Prema prijedlogu izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, Trgovački sud u Zagrebu odlučio je da će vjerovničko vijeće Agrokora imati pet članova - predstavnika vjerovnika. Za razliku od privremenog vjerovničkog vijeća, u stalnom vijeću koje će glasati o predstečajnoj nagodbi većina tražbina dobavljača sada je u jednoj skupini, a u posebnu skupinu razvrstana su i potraživanja iz roll-up kredita

Temeljem tih kriterija izvanredni povjerenik Ante Ramljak predložio je da se vjerovnici razvrstaju u pet posebnih skupina - A, B, C, D i E - s obzirom na različit pravni i ekonomski položaj svake skupine.

U skupini B su vjerovnici koji su imatelji obveznica što ih je izdao dužnik i u čiju su korist izdana jamstva ili postoji odnos sudužništva s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave. Ono što tražbine tih vjerovnika pravno razlikuje od tražbina vjerovnika iz drugih skupina su uvrštenje obveznica na inozemna uređena tržišta prilikom izdanja, podvrgnutost inozemnom materijalnom pravu, veliki broj krajnjih imatelja i zastupljenost krajnjih imatelja u ostvarivanju prava putem skrbnika. Skupina B odgovara skupini imatelja obveznica u privremenom vjerovničkom vijeću.

Posebna skupina za sudionike roll-up kredita

Skupinu C čine vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva i to od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i sudjelovala su u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem ugovora o najstarijem zajmu do 1,06 milijardi eura od 8. lipnja 2017. godine.

Iz Agrokora ističu da navedeni vjerovnici ne sudjeluju u ovoj skupini sa svim tražbinama iz ugovora o najstarijem zajmu, već samo tražbinama koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave, ističu iz Agrokora.