Oglasili se majka i sin radnika koji je izgubio ruku: Tužit ćemo Grad Zagreb

Mario Topolovec, radnikov sin, kaže za Dnevnik Nove TV da je njegov otac svjestan onoga što se dogodilo. 'On je rekao da je čuo 'bum' i da se dogodio taj odron i skočio je preko ograde, a što mu je ruku odrezalo, to ne zna', rekao je. 'Čuo je kako je eksplodiralo. Hitna je došla po njega i dalje se ničega ne sjeća. Dalje se probudio u bolnici nakon operacije.'

Na pitanje kako je njegov otac podnio situaciju, odgovara da je jučer bio stabilno i dobro. 'Danas ne znam, nisam još bio kod njega. Vidi se da je dosta u šoku, pod tabletama je, ne razgovara baš normalno i pokazao mi je da nema ruku', rekao je. Kaže da je Grad Zagreb ponudio pomoć. 'Gradonačelnik Tomašević me zvao, bio je jučer kod njega. Ponudili su svu moguću pomoć', rekao je radnikov sin. 'Gradonačelnik je baš mene zvao da procijenim može li k njemu, on je jučer navečer bio kod njega', kaže Topolovec.

Njegov otac nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, jučer je hitno operiran u KBC-u Zagreb. Stabilno je. "Utvrđena je pored amputacije lijeve podlaktice i ozljeda trupa četvrtog kralješka, te prijelom od petog do sedmog rebra. On je svjestan svega što se dogodilo, razgovarali smo s njime, on je pri potpunoj svijesti i potpuno je u redu sada", poručio je Predrag Pavić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Zagreb.

"Kako me ne bi potreslo, radi gluposti čovjek ostane bez ruke i nemarnosti politike i vrha, a moglo se to riješiti puno prije, ne. Treba im sva moguća pomoć, čovjek je ostao bez ruke, to je strašno, a znate kako je to, cijeli život radiš, privređuješ i sad ostaneš bez ruke, navikao je raditi, a ovo je ipak selo", govori Stjepan Ivković iz Pustodola Orehovičkog.

Čeka ga dug oporavak, a na posao se više neće moći vratiti.

"Dakle, radi se o gubitku podlaktice na lijevoj ruci sa šakom i to ostavlja trajni invaliditet. Rehabilitacija će kasnije biti poduzeta, vidjet ćemo je l' postoji neki protetski nadomjestak da se barem dijelom nadomjesti funkcija te ruke", rekao je Predrag Pavić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Zagreb.

Dvojica njegovih kolega koji su lakše ozlijeđeni su otpušteni na kućnu njegu, još su u šoku i pod stresom.