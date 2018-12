Maletić: Još nismo razgovarali o listama za Europski parlament

Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu Ivana Maletić rekla je u subotu da u stranci još nisu razgovarali o listama za izbore u Europski parlament, ali da pripreme za izbore na terenu traju cijelo vrijeme.

Upitana očekuje li da će biti na listi za izbore za Europski parlament, rekla je kako će se sve vidjeti kada se bude definirala lista.

"Ništa posebno ne očekujem ni očekujem. Vidjet ćemo kada se bude definirala lista što će biti naš prioritet i interes, kako će se uopće slagati, pa koji će ljudi u tom kontekstu biti najpoželjniji za listu", kazala je.

Upitana može li na njenu poziciju na listi utjecati to što se s premijerom Plenkovićem nije slagala oko Istanbulske konvencije, Maletić je rekla da to nisu bile trzavice jer su nekad imali različita stajališta. No, to smatra sasvim normalnim jer ne mogu svi uvijek na sve isto misliti i gledati.



Maletić je, na novinarski upit, rekla i da bi i dalje voljela biti zastupnica u Europskom parlamentu. "Meni je to nešto što bi voljela nastaviti raditi", poručila je.



Na pitanje kako animirati birače na veću izlaznost na te izbore, jer je u posljednja dva puta izlaznost bila niska, Maletić je rekla da se to može postići radom i približavanjem europskih tema te njihova značaja u svakodnevnom životu građana.



Upozorila je i da se sve članice EU, osim tamo gdje je izlazak na izbore obvezan, suočavaju s niskom izlaznosti birača jer osjećaju da su europske politike udaljene od svakodnevice.