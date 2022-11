Malenica odbacio kritike zbog rasta plaća dužnosnicima: 'To bi bio populizam'

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u subotu je u Dnevniku HTV-a komentirao izjednačavanje osnovice za državne dužnosnike i službenike, što će dužnosnicima donijeti rast plaća, pri čemu je odbacio kritike zbog rasta plaća dužnosnicima kao populizam

"Dogodilo se to da su u pojedinim tijelima državne uprave, odnosno državnim organizacijama, poput ministarstava, državni službenici svojim plaćama i primanjima prestigli državne dužnosnike jer je njihova osnovica brže i više rasla, dok se ona za dužnosnike čak i smanjivala 2012.", pojasnio je. Kako bi se donio pravedan i kvalitetan zakon o plaćama, utemeljen na načelu "jednaka plaća za jednak rad", naglasio je Malenica, potrebno je ujednačiti sve osnovice koje se isplaćuju iz državnog proračuna. Upitan o eventualnim kritikama iz privatnog sektora, gdje bi se "mogli potužiti da im se uvodi porez na ekstraprofit dok si dužnosnici dižu plaće", ministar Malenica je to odbacio, rekavši da bi to bio populizam.



O izbornim jedinicama: HDZ će izaći s prijedlogom

Osvrnuo se i na pitanje izmjena Zakona o izbornim jedinicama nakon novog popisa stanovništva, koji je pokazao značajan pad broja stanovnika u Hrvatskoj. Malenica je rekao da se izbori ne vežu uz popis stanovništva, već registar birača.