Makedonska tragedija otvorila pitanje: Jesu li naši noćni klubovi sigurni?

'Najčešće tražimo dokumentaciju da su ispitali instalacije - plinske, gromobranske, električne. I tu ako nemaju ispitivanja i redovita održavanja idemo s određenim mjerama, a ako se to ne uspostavi onda idemo s prekršajnim nalogom. Ali nije toga bilo i mi smo što se toga tiče dosta zadovoljni', ističe Neven Turkalj, načelnik Sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite.

Posebno su rigorozne mjere kada je riječ o korištenju pirotehnike.

Predstavnici klubova nisu htjeli pred kamere

'Ako netko želi napraviti nekakav vatromet, scenski efekt to moraju raditi s pravnim osobama koje su od nas dobile ovlaštenje. U plus za svaki taj slučaj moraju s dokumentacijom, elaboratom od nas tražiti odobrenje za svaku situaciju. I u više slučajeva mi smo zabranili u zatvorenim prostorima dvoranama gdje se okuplja velik broj ljudi korištenje takvih scenskih efekata,' dodaje Turkalj.

Da su mjere stroge potvrđuju i ugostitelji čiji predstavnici danas nisu htjeli pred kamere, ali oni, kao i stručnjaci za pirotehniku upozoravaju na važnost pravilnog korištenja.

'Nema događanja, nogometne utakmice, svjetskog prvenstva gdje se ne koriste neke fontane. Tako i kod nas sve više. Rabi se to masivno, ali to moraju koristiti profesionalci koji su osposobljeni za to. To nije roba koja može doći u ruke amatera koji eksperimentiraju', kaže Franjo Koletić, pirotehničar.

Fontane preko interneta

No, unatoč opasnostima neki pravila ignoriraju.

'Ljudi pribjegavaju, naruče preko interneta fontane pa ispadne da je previsoka. Pedeset puta se ne dogodi ništa, ali jednom se dogodi ovako da je strop primio', kaže Koletić.

Pedeset i devet izgubljenih života u Kočanima ne smije biti samo broj. Odgovornost i sigurnost moraju biti prioritet jer ni jedna zabava nije vrijedna izgubljenih, nevinih života.