Mađarski šef diplomacije: Sad treba prestati slati oružje Ukrajini i početi pregovarati

Szijjarto je na Jahorini kod Sarajeva, gdje je sudjelovao na poslovnoj konferenciji u organizaciji vlade RS, rekao novinarima kako je Trumpov izbor doveo do stanja u kojemu postoje najveće šanse do sada za postizanje mira u Ukrajini te da je to pristup koji uporno zagovara Budimpešta.

Szijjarto je kazao kako Mađari ne vjeruju da je rješenje za Ukrajinu moguće naći na ratištu, dodajući kako bi sada trebalo "prestati slati oružje" i početi pregovarati, no priznaje kako je takvo stajalište Budimpešte manjinsko u Europi iako, navodno, prevladava u drugim dijelovima svijeta.