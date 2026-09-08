Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata, oni najavili oštar odgovor

Nova proeuropska vlada u Mađarskoj objavila je u utorak da protjeruje 10 članova ruskog diplomatskog predstavništva zbog "neprihvatljivih aktivnosti", što je prvi takav potez od 2018. godine u toj zemlji koja je ranije, pod vodstvom Viktora Orbana, isticala svoje proruske stavove

"Deset djelatnika ruskog predstavništva provodilo je u Mađarskoj aktivnosti koje, prema Bečkoj konvenciji, nisu prihvatljive u slučaju diplomata", izjavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban.

"Mađarska strana stoga je naložila tim osobama da napuste teritorij Mađarske", dodala je. Ministrica nije precizirala prirodu aktivnosti koje im se stavljaju na teret. Rusija je brzo reagirala obećavajući "oštar i bolan" odgovor. Glasnogovornik Europske unije (EU) Christian Wigand istaknuo je da je to "očekivana reakcija s obzirom na kontinuiranu kampanju koju provodi Rusija, izvodeći hibridne napade na EU i njezine države članice".

"Europska unija nastavit će se usko koordinirati s Mađarskom i ostalim državama članicama te ostaje odlučna u zaštiti interesa i prava građana EU-a", rekao je novinarima. U ožujku 2018. godine, u sklopu koordinirane akcije zapadnih zemalja nakon trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarska je protjerala jednog ruskog diplomata kojeg je ministarstvo vanjskih poslova smatralo obavještajnim časnikom.

Inauguracija Petera Magyara Izvor: EPA / Autor: Tamas Purger







+12 Inauguracija Petera Magyara Izvor: EPA / Autor: Tamas Purger