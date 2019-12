Macron u novogodišnjoj čestitki: Shvaćam koliko donesene odluke mogu nekoga povrijediti te izazvati strah i protivljenje

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je u novogodišnjoj čestitki pozvao na kompromis braneći svoju spornu mirovinsku reformu zbog koje se štrajka gotovo mjesec dana i obećao je održati čvrste veze između Francuske i Velike Britanije i nakon Brexita

"Moramo li odustati od promjena u svojoj zemlji i od promjena u svakodnevnom životu? Ne. Jer bi to značilo napustiti sve one koje je sustav već napustio, to bi značilo izdati našu djecu, njihovu djecu i svu djecu koja dolaze nakon njih, a morala bi platiti cijenu naših poteza. I zato će mirovinska reforma biti privedena kraju", kazao je Macron.

Francuska ima jedan od najvelikodušnijih mirovinskih sustava među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Predsjednik Emmanuel Macron izabran je 2017. obećanjima kako će liberalizirati gospodarstvo i reformirati taj sustav.

Macron želi uvesti sustav s jednakim pravima za sve i odbaciti niz podsustava po kojim radnici iz SNCF-a, RATP-a (željeznice) i drugih institucija mogu otići u mirovinu u ranim pedesetima, desetljeće prije drugih.

Macron je u poruci svojim sugrađanima pozvao na izgradnju "suverene Europe na području obrane, sigurnosti, klimatskih promjena i digitalnog razvoja" te poručio "Europa, koja je ponosna na svoj demokratski model, sastavljen od slobode i solidarnosti, istodobno će biti naš štit i naš glasnogovornik".

"Izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije svojevrstan je test. Radit ću na održavanju čvrstih odnosa između naših dviju zemalja", poručio je francuski predsjednik.

Branio je svoju kontroverznu reformu mirovinskog sustava, kazavši da će ona biti "privedena kraju" te je pozvao vladu da "pronađe brz kompromis" sa sindikalnim organizacijama.

