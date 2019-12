U Francuskoj za Božić nema jaslica na javnim površinama. Pročitajte zašto i kakve to veze ima s Napoleonom

U Francuskoj nećete baš često tijekom adventa i Božića na javnim površinama vidjeti jaslice, a nema ih ni u školama, niti im je dozvoljeno organizirati božićne priredbe - jedina iznimka je grad na jugu Francuske i to zato što je svojevremeno bio pod njemačkom upravom

No na samom istoku Francuske, u gradu Strasbourgu i regiji oko njega, stvari su drukčije. U ovo doba po gradu se mogu vidjeti brojne jaslice, hrpa božićne simbolike, a strazburški božićni sajam , za koji se tvrdi da je prvi put održan 1570. godine , smatra se jednim od najstarijih u svijetu te grad nešto manji od Zagreba u ovo doba posjeti i do dva milijuna gostiju. Dapače, postoje i pretpostavke da je prva božićna jelka okićena baš ondje.

Kako to da u sekularnoj Francuskoj ipak postoji mjesto u kojem religije i država žive u relativnom skladu i zadovoljstvu? Izuzetak Strasbourga i nekoliko departmana na istoku Francuske od stroge podjele na crkvu i državu potječe još iz Napoleonovog konkordata iz 1801. Taj je konkordat u ostatku Francuske poništen spomenutim zakonom iz 1905., no kako su pokrajina Alsace i dijelovi susjedne pokrajine Lorraine u tom trenutku pripadali Njemačkoj (od 1870. pa do 1919.), u njima su na snazi zakoni koji su vrijedili i prije 1870.