Macron ponovno u neugodnoj situaciji: Pogledajte što je napravio Giorgiji Meloni

Susret visokih europskih dužnosnika u Parizu prošao je u znaku neobičnog susreta francuskog predsjednika i talijanske premijerke

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je vodeće europske čelnike u Parizu kako bi raspravljali o zajedničkoj pomorskoj akciji u Hormuškom tjesnacu.

Naime, plan je da europske zemlje nakon smirivanja sukoba u Iranu, bez sudjelovanja SAD-a, pošalju svoje minolovce te osiguraju plovnost kroz tjesnac.

No, ovu važnu raspravu zasjenio je neobičan susret Macrona i talijanske premijerke Giorgije Meloni. Nakon što je izašla iz automobila, Macron je nezgrapno zgrabio Meloni u zagrljaj te ju poljubio.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Iako je u prvi mah djelovalo da joj je neugodno, pri ulasku u Elizejsku palaču su i dalje nastavili suptilno razmjenjivati nježnosti.