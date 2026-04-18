Macron ponovno u neugodnoj situaciji: Pogledajte što je napravio Giorgiji Meloni

Susret visokih europskih dužnosnika u Parizu prošao je u znaku neobičnog susreta francuskog predsjednika i talijanske premijerke
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je vodeće europske čelnike u Parizu kako bi raspravljali o zajedničkoj pomorskoj akciji u Hormuškom tjesnacu.
Naime, plan je da europske zemlje nakon smirivanja sukoba u Iranu, bez sudjelovanja SAD-a, pošalju svoje minolovce te osiguraju plovnost kroz tjesnac.
No, ovu važnu raspravu zasjenio je neobičan susret Macrona i talijanske premijerke Giorgije Meloni. Nakon što je izašla iz automobila, Macron je nezgrapno zgrabio Meloni u zagrljaj te ju poljubio.
Iako je u prvi mah djelovalo da joj je neugodno, pri ulasku u Elizejsku palaču su i dalje nastavili suptilno razmjenjivati nježnosti.
Ove snimke postale su viralne na društvenim mrežama, pogotovo ako se zna da je tijekom jednog putovanja u inozemstvo Macron "zaradio" šamar svoje supruge.