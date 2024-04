Macan prognozirao rezultate izbora, evo tko je bliži formiranju vlade

'Jedno od meni najčešće upućenih pitanja ovih dana jest kako stoje stranke po pitanju mandata dva tjedna prije parlamentarnih izbora. To je jako nezahvalno odgovoriti, no zainteresiralo me, pa sam proveo cijelo popodne u proučavanju dostupnih podataka i pred vama je rezultat moje analize', napisao je Krešimir Macan na svom blogu Manjgura, inače jedan od PR stručnjaka, koji je među prvima javno obznanio za koga radi kampanju (za IDS).

Rezultat njegove analize pokazuje da je HDZ i dalje dosta bliži formiranju vlade od koalicije Rijeke pravde. Macan navodi da je upravo to razlog zašto predsjednik Zoran Milanović ne daje ostavku. 'Svjestan je i on mogućih scenarija i ključne uloge predsjednika u povjeravanju mandata onome tko (ne)skupi 76 potpisa', napisao je Macan.