Macan o bitki za Zagreb: Grbin je istrčao s podrškom Tomaševiću, to se tako ne radi, ključ izbora je u -Dubravi i Sesvetama

Parlamentarni izbori su arhivirani i pogledi su već uprti u lokalne što će se održati u svibnju iduće godine. Nakon dobrog rezultata u četiri tzv. zagrebačke jedinice, odnosno na biračkim mjestima u metropoli, HDZ se nada da bi se nakon 20 godina mogao samostalno vratiti na vlast u Zagrebu i imati svog gradonačelnika iako se još uvijek nitko ne spominje kao kandidat. S druge, lijeve strane jasno je da Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! figurira kao logičan izbor svih lijevih opcija, uključujući SDP

'S druge strane, Grbin se istrčao i to se tako ne radi bez rješavanja stvari u stranci. Sada nemaju kandidata i jasno je da to nije Gordan Maras, ali možda će doći netko drugi kada se promijeni vodstvo stranke', kazao je Macan.

Drži da bi u normalnim okolnostima takav potez Grbina naštetio nekom drugom SDP-ovom kandidatu, ali da je to sada svejedno jer je stranka ionako na dnu. Napominje da, tko god bio kandidat, ključ za dobivanje izbora leži u Dubravi i Sesvetama.

'Oni su ključ i tko tamo dobije, vrlo vjerojatno će dobiti i izbore. Ljevica će se morati dobro potruditi motivirati birače i naći karte na koje će zaigrati. Hoće li to biti bunt protiv gradonačelnika Milana Bandića, činjenica da je HDZ dobio državu pa onda 'ajmo im ne dati Zagreb' ili nešto treće, tek će se vidjeti. No prethodni izbori pokazali su gdje se stvara prednost i što donosi prevagu. Bandić je to odavno dobro razumio, a to je istok grada. Anku Mrak Taritaš je zbog toga u drugom krugu zadnjih lokalnih izbora za gradonačelnika ostavio 15 tisuća glasova iza sebe', podsjeća Macan.

Mišljenja je da će HDZ samostalno pronaći svog kandidata kojeg može izgurati i da, ako dobro posloži kampanju, u konačnici može preuzeti vlast u Zagrebu.