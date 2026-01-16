Lufthansa ima nova pravila za putnike, prva u Europi uvodi ovu zabranu

Brojne aviokompanije diljem svijeta, uključujući Emirates i Cathay Pacific , već su proteklih godina uvele različite zabrane za prijenosne baterije. Ova mjera posebno je pojačana nakon incidenta u siječnju 2025. godine, kada je u Južnoj Koreji takva baterija izazvala požar i uništila putnički zrakoplov.

Razlog leži u litij-ionskim baterijama koje se nalaze u prijenosnim punjačima – one mogu predstavljati ozbiljan rizik od požara ako su oštećene, neispravne, nepropisno korištene ili stare. Također mogu postati nestabilne pod visokim tlakom, primjerice tijekom leta.

Do takve odluke aviokompanija je došla nakon što su prijenosne baterije protekle godine postale sve problematičnije u zrakoplovnoj industriji zbog rizika od požara . Iako ih Civilna zrakoplovna agencija (CAA) još uvijek ne zabranjuje u putničkim kabinama, preporučuje da se nikada ne stavljaju u prtljagu koja se predaje u prtljažnik, prenosi Fenix-magazin .

Nova pravila za putnike Lufthanse

Od četvrtka 15. siječnja putnici Lufthanse ne smiju više puniti elektroničke uređaje, poput mobilnih telefona ili tableta, pomoću prijenosnih baterija tijekom leta. Isto vrijedi za punjenje samih prijenosnih baterija iz električne mreže zrakoplova.

Osim toga, one se više ne smiju stavljati u pretince iznad sjedala. Umjesto toga, moraju se držati kod putnika, smjestiti u džep sjedala ispred ili u ručnu prtljagu ispod sjedala, a i dalje su strogo zabranjene u predanoj prtljazi.

Lufthansa također ograničava broj prijenosnih baterija po putniku na maksimalno dvije, pri čemu kapacitet baterije ne smije prelaziti 100 Wh.

Koje su još aviokompanije zabranile prijenosne baterije?

Ova odluka utječe na sve članove Lufthansa grupe, uključujući Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Eurowings, Discover Airlines, SunExpress i ITA Airways. Jedina iznimka pravila odnosi se na korištenje prijenosnih baterija za napajanje nužnih medicinskih uređaja.

Iako je Lufthansa prva europska kompanija koja uvodi potpunu zabranu, nije sama. Singapore Airlines je u ožujku 2025. godine najavio zabranu prijenosnih baterija, a ona je stupila na snagu 1. travnja. Pritom putnici mogu ponijeti baterije do 100 Wh bez posebnog odobrenja dok se za kapacitet između 100 i 160 Wh zahtijeva odobrenje aviokompanije.

Avioprijevoznik Emirates je u listopadu 2025. također pooštrio pravila – prijenosne baterije više se ne smiju stavljati u pretince iznad sjedala, već u džep sjedala ili torbu na podu.

U Europi aviokompanije British Airways, easyJet, Jet2 i Ryanair još nisu uvele slične zabrane, ali trend se širi, pa se očekuje da bi i one mogle uskoro slijediti taj primjer.

Putnicima se savjetuje da provjere web stranice svojih aviokompanija prije putovanja kako bi bili upoznati s detaljima i specifičnim pravilima.