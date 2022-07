Prije 15 godina slikala se sa Sanaderom na lažnom otvaranju radova na Pelješkom mostu, a danas to ponovila s tportalovim novinarom: 'Pa ovo je nestvarno'

Na prvoj, davnoj svečanoj ceremoniji otvaranja radova na izgradnji Pelješkog mosta, prije punih petnaest godina, Lucija Mrgudić iz Orebića bila je desetogodišnja djevojčica. Malo čega se sjeća osim treme uoči nastupa na velikoj pozornici, ali grohotom se nasmijala kada je - upravo danas - u javnost izronila jedna fotografija splitskog fotografa Borisa Kragića

Danas ozbiljna žena, naravno, ima i ozbiljniju perspektivu od nekadašnje desetogodišnjakinje: svjesna je da je te 2007. godine mimo svoje volje zapravo sudjelovala u lažnom spektaklu, bila je dio jedne efektne predizborne kulise.

'Bogme, ima i razlike u tomu što smo tada gledali otvaranje radova, pa makar i fingirano, a danas svjedočimo njihovom završetku i gledamo ovaj spektakularni most. Više vrijedi on nego deset kilometara kopna i nego svi trajekti ovog svijeta', iskrena je sugovornica tportala.

Nije to za zezanje, od svog Orebića do Splita i Zagreba uštedjet će barem sat do sat i pol vremena, ali i izbjeći beskrajne gnjavaže na granici ili ljuljanje na trajektu do Ploča.

'Da, ima ovdje i nekih poznatih lica, ostala su mi u podsvijesti od one prve ceremonije', smije se Lucija.