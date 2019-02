Lovrinović o uvođenju eura: Imat ćemo europske cijene i hrvatska primanja, viceguverner HNB-a pak tvrdi: Negativan utjecaj mogle bi osjetiti samo - banke

Vlada i Hrvatska narodna banka u vrlo angažiranoj kampanji promoviraju prednosti uvođenja eura. Pismo namjere za ulazak u tečajni mehanizam planira se poslati Europskoj uniji tijekom ove godine. Prema podacima Eurobarometra tek 40 posto hrvatskih građana podupire ulazak u eurozonu, potpora tom koraku sustavno slabi u javnosti od 2015. Protivnici upozoravaju na rizike, naročito gubitak samostalne monetarne i tečajne politike. Za i protiv uvođenja eura u emisiji urednice i voditeljice Zrinke Grancarić razgovarali su s: predsjednikom Hrvatskih izvoznika Darinkom Bagom, saborskim zastupnikom stranke Promijenimo Hrvatsku Ivanom Lovrinovićem, viceguvernerom HNB-a Michaelom Faulendom, Lukom Brkićem s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hrvojem Stojićem, ekonomskim analitičarem Addiko banke

Viceguverner HNB-a Michael Faulend kaže da je proces uvođenja eura pravi proces i to dugogodišnji, prenosi HRT.

'To nije nešto što traje od danas do sutra. Mi smo u taj proces krenuli prije godinu, dvije i on još uvijek traje. On će trajati sljedećih 4 godine u najmanju ruku, ističe. Postavlja se pitanje jesmo li mi sada spremni za fazu u kojoj se trenutačno nalazimo. Naše je uvjerenje da jesmo jer mi se sada nalazimo u fazi predulaza u tečajni mehanizam, to je prva stepenica na tom putu.