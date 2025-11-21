granica sa slovenijom

Lokaliziran veliki požar kompleksa Hotela Mulino u Plovaniji

V. B./Hina

21.11.2025 u 19:32

Lokaliziran veliki požar kompleksa Hotela Mulino u Plovaniji
Lokaliziran veliki požar kompleksa Hotela Mulino u Plovaniji Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Lokaliziran je veliki požar koji je u petak ujutro zahvatio kompleks Hotela Mulino u sklopu kojeg je i Casino, u Plovaniji u blizini graničnog prijelaza sa Slovenijom, potvrdio je Hini u petak navečer vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac

Požar je policiji dojavljen policiji jutros oko 8,55 sati. Kozlevac ističe kako je riječ o zahtjevnom požaru koji je zahvatio aneks Hotela, u kojem se nalaze kuhinja i servisni prostori te je zato angažiran veliki broj vatrogasaca kako bi spriječili da se vatra proširi na sam Hotel u kojem je i Casino.

"Nakon što smo probili krov, u potpunosti je ugašeno žarište u potkrovlju. U ovom trenutku najvažnije je da nitko nije stradao, evakuacija nije bila potrebna jer su ljudi nakon zaprimljene prve dojave sami izašli iz hotela", naglasio je vatrogasni zapovjednik Istarske županije Kozlevac.

Požar u Plovaniji Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL

U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 75 vatrogasaca s trideset vozila, a među njima i 21 vatrogasac sa slovenske strane iz Sečovlja, Nove Vasi, Pirana i Kopra s osam vozila.

S hrvatske strane na mjestu događaja bili su pripadnici pripadnici javnih vatrogasnih postrojbia (JVP) iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) iz Buja, Umaga i Oprtlja odnosno cijele Bujštine.

Iz Policijske uprave istarske najavili su da će, nakon što vatrogasci uspiju ugasiti sve žarišne točke, policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid na mjestu događaja. 

