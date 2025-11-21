Lokaliziran veliki požar kompleksa Hotela Mulino u Plovaniji

Lokaliziran je veliki požar koji je u petak ujutro zahvatio kompleks Hotela Mulino u sklopu kojeg je i Casino, u Plovaniji u blizini graničnog prijelaza sa Slovenijom, potvrdio je Hini u petak navečer vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac
Požar je policiji dojavljen policiji jutros oko 8,55 sati. Kozlevac ističe kako je riječ o zahtjevnom požaru koji je zahvatio aneks Hotela, u kojem se nalaze kuhinja i servisni prostori te je zato angažiran veliki broj vatrogasaca kako bi spriječili da se vatra proširi na sam Hotel u kojem je i Casino.
"Nakon što smo probili krov, u potpunosti je ugašeno žarište u potkrovlju. U ovom trenutku najvažnije je da nitko nije stradao, evakuacija nije bila potrebna jer su ljudi nakon zaprimljene prve dojave sami izašli iz hotela", naglasio je vatrogasni zapovjednik Istarske županije Kozlevac.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 75 vatrogasaca s trideset vozila, a među njima i 21 vatrogasac sa slovenske strane iz Sečovlja, Nove Vasi, Pirana i Kopra s osam vozila.
S hrvatske strane na mjestu događaja bili su pripadnici pripadnici javnih vatrogasnih postrojbia (JVP) iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) iz Buja, Umaga i Oprtlja odnosno cijele Bujštine.
Iz Policijske uprave istarske najavili su da će, nakon što vatrogasci uspiju ugasiti sve žarišne točke, policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid na mjestu događaja.