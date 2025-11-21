Lokaliziran veliki požar kompleksa Hotela Mulino u Plovaniji

Požar je policiji dojavljen policiji jutros oko 8,55 sati. Kozlevac ističe kako je riječ o zahtjevnom požaru koji je zahvatio aneks Hotela, u kojem se nalaze kuhinja i servisni prostori te je zato angažiran veliki broj vatrogasaca kako bi spriječili da se vatra proširi na sam Hotel u kojem je i Casino.

"Nakon što smo probili krov, u potpunosti je ugašeno žarište u potkrovlju. U ovom trenutku najvažnije je da nitko nije stradao, evakuacija nije bila potrebna jer su ljudi nakon zaprimljene prve dojave sami izašli iz hotela", naglasio je vatrogasni zapovjednik Istarske županije Kozlevac.