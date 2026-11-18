Katolički svećenik Filip Maršić zadobio je teške tjelesne ozljede u napadu koji se u utorak navečer dogodio nedaleko Brčkog, na sjeveru Bosne i Hercegovine, kada ga je maskirani napadač nožem ozlijedio i zatražio od njega novac, izvijestili su policijski i crkveni izvori.
Glasnogovornica Policije Brčko distrikta BiH Dževida Hukičević za Hinu je potvrdila kako je policiji sinoć iza 20 sati prijavljen napad, nakon čega je na mjesto zločina u Župi Boće upućeni policijski službenici.
"Ozlijeđena osoba prevezena je u Medicinski centar Brčko, gdje joj je dežurni liječnik utvrdio teške tjelesne ozljede, zbog čega je zadržana na liječenju", izjavila je Hukičević.
Dodala je da je na mjestu događaja obavljen očevid. Tužiteljstvo Brčko distrikta ocijenilo je kako se sumnja na razbojništvo. Policija nastavlja poduzimati istražne radnje i tragati za počiniteljem, pojasnila je glasnogovornica Hukičević.
Vrhbosanska nadbiskupija je u obavijesti na mrežnim stranicama navela detalje napada. Prema njihovim informacijama nepoznati maskirani napadač dočekao je svećenika u župnoj kući tražeći od njega novac i prijetio mu je nožem.
Po navodima brčanskog dekana fra Nike Josića nakon toga je došlo do napada u kojemu je velečasni Maršić zadobio četiri ubodne rane u predjelu prsnog koša i tri na ruci.
Svećenik je uspio izaći iz kuće i krenuti prema prometnici. U pomoć su mu došli susjedi koji su ga prevezli u hitnu službu, nakon čega je smješten u bolnicu u Brčkom.
Iz Nadbiskupije su naveli da je policija izuzela snimke videonadzora sa župne kuće i okolnih objekata. Pozvali su vjernike na molitvu za ozdravljenje svećenika, te su se zahvalili medicinskom osoblju i susjedima koji su svećeniku prvi pritekli u pomoć.