Glasnogovornica Policije Brčko distrikta BiH Dževida Hukičević za Hinu je potvrdila kako je policiji sinoć iza 20 sati prijavljen napad, nakon čega je na mjesto zločina u Župi Boće upućeni policijski službenici.

"Ozlijeđena osoba prevezena je u Medicinski centar Brčko, gdje joj je dežurni liječnik utvrdio teške tjelesne ozljede, zbog čega je zadržana na liječenju", izjavila je Hukičević.

Dodala je da je na mjestu događaja obavljen očevid. Tužiteljstvo Brčko distrikta ocijenilo je kako se sumnja na razbojništvo. Policija nastavlja poduzimati istražne radnje i tragati za počiniteljem, pojasnila je glasnogovornica Hukičević.