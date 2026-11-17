U teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak oko 18.25 sati dogodila u Cugovcu, kod skretanja za Remetinec, smrtno je stradao pješak. U nesreći su sudjelovali teretno vozilo i pješak, a zbog policijskog očevida zatvoren je dio državne ceste D28
Prema prvim informacijama, pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.
Zbog provođenja očevida državna cesta D28, na dionici od čvora Cugovec do mjesta Haganj, u potpunosti je zatvorena za promet od 19.35 sati.
Promet se odvija obilaznim pravcima.
Policijski očevid je u tijeku, a okolnosti koje su dovele do nesreće zasad nisu poznate.