Prema prvim informacijama, pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Zbog provođenja očevida državna cesta D28, na dionici od čvora Cugovec do mjesta Haganj, u potpunosti je zatvorena za promet od 19.35 sati.

Promet se odvija obilaznim pravcima.

Policijski očevid je u tijeku, a okolnosti koje su dovele do nesreće zasad nisu poznate.