Liječnik Natko Beck o prosvjedu protivnika cijepljenja: 'Ili smo mi jako, jako glupi ili su oni krivo informirani. Znam da je ovo drugo'

Liječnik Natko Beck komentirao je drugi zagrebački Festival slobode na kojemu se okupilo više tisuća protivnika cijepljenja i epidemioloških mjera

Komentirao je argumente antivaksera koji tvrdi da ne ubija korona, nego cjepivo.

'To nisu argumenti. To je kao da ja kažem zašto sad stojim tu, a pada kiša. Ništa od toga što sam rekao nije točno. To što ja kažem da je činjenica da kiša pada, ne znači da stvarno kiša pada. Isto tako, informacije koje nisu ljudima rako razumljive, kao kiša, koje su komplicirane znanstvene pojave, treba interpretirati. Možda tu zakazujemo mi da interpretiramo drugačije i jednostavnije, ali vrlo je lako baciti crv sumnje u taj put i onda ljudi koji imaju slabiji kognitivni kapacitet ili su uplašeni, vrlo lako padnu u klopku da povjeruj takvim šarlatanima'', govori Beck.