Liječnica koja je primila prvog pacijenta s koronavirusom poručuje onima koji krše mjere: Dođite vidjeti kako izgledaju teški bolesnici

U zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' raste broj pacijenata zaraženih covidom-19. O situaciji u bolnici za Dnevnik Nove TV govorila je infektologinja Davorka Dušek koja je bila u timu koji je 25. veljače primio prvog pacijenta oboljelog od koronavirusa u Hrvatskoj

'Držimo se, radimo najbolje što možemo, ali smo već i umorni. To zbrinjavanje pacijenata s covidom-19 traje sve od veljače. Prve sumnje, kada nas je zapravo bilo i strah hoćemo li dobro obaviti posao, pa karantena, pa prvi pacijenti, pa prvi teži pacijenti, oni koji su završavali na respiratoru, to sve ostavlja jedan danak na medicinskom osoblju', rekla je u Dnevniku Nove TV infektologinja Davorka Dušek.

'Posao je izrazito stresan, najteže je kada izgubimo pacijenta i kada mu ne uspijevamo pomoći, ali bitno je reći da bi bez dobre komunikacije medicinskog osoblja, osobito medicinskih sestara, ovo bilo nemoguće', dodala je.

Oblačenje i svlačenje zaštitne opreme možda je i najkompliciranije.

'To može trajati i do 15 minuta. Jedna mi je gospođa rekla da izgledam šik, kao neka astronautkinja u dresu, a u tom dresu je zaista teško raditi. Teže je disati, toplo vam je, raditi različite medicinske zahvate puno je teže, slabije ste koordinirani, no sada smo se već nakon dosta mjeseci naučili.'