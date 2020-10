U Štamparu uvode novi model uzimanja briseva

Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZZJZ) "Dr. Andrija Štampar" najavio je da će od ponedjeljka uvesti novi model uzimanja briseva na koronavirus za građane, dok će se na testiranje moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme

Građani će putem tih stranica moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se odvijati u vremenu od 8 do 10 sati.

Zavod će svakodnevno dodjeljivati 500 termina testiranja (u jednoj je minuti moguće testirati dvije osobe), a građane mole da koriste online model plaćanja i da unaprijed ispune obrazac s podacima kako bis ih mogli povratno izvijestiti o rezultatima testiranja.

Ako su popunjeni termini za određeni dan, testiranje će se i dalje moći obaviti u Covid ambulantama u domovima zdravlja.

Također, iz Zavoda mole poslovne korisnike da termine testiranja i nadalje zatraže putem adrese elektronske pošte covidtest@stampar.hr.