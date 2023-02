Lidija Bradara iz HDZ-a kandidatkinja za predsjednicu Federacije BiH, blokada još traje

Lidija Bradara iz HDZ BiH predložena je za novu predsjednicu Federacije BiH i taj prijedlog upućen je Zastupničkom domu entitetskog parlamenta koji donosi konačnu odluku, potvrdili su u ponedjeljak Bradara i Igor Stojanović, koji treba preuzeti dužnost dopredsjednika Federacije iz reda Srba

"Vjerujemo da će Zastupnički dom brzo donijeti odluku", kazala je Bradara novinarima u Sarajevu. Ona i Stojanović došli su na sastanak na kojemu su trebali njih dvoje, zajedno s Refikom Lendom iz Stranke demokratske akcije (SDA), zajedno odlučiti tko će iduće četiri godine biti predsjednik, a tko dopredsjednici entiteta, nakon što su njihove kandidature prošlog tjedna potvrdila oba doma parlamenta Federacije.

Lendo se na tom sastanku, trećem po redu koji je bio zakazan, nije pojavio, a to je učinio jer tako SDA pokušava ishoditi svoje sudjelovanje u novoj vlasti na razini entiteta, nakon što je ranije na razini države bila prisiljena otići u oporbu. HDZ BiH i SDP BiH stranke su koje su dio nove vladajuće većine na državnoj razini, a zajedno s još sedam bošnjačkih i građanskih stranaka pokušavaju uspostaviti vlast i na razini Federacije, no SDA to opstruira koristeći većinu koju je stekla u klubu Bošnjaka Doma naroda entitetskog parlamenta.