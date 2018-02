Ledeni val noćas stigao u Hrvatsku: Od danas sve hladnije, no rekordi će padati u srijedu; doznajte gdje

Prodor sibirske hladnoće tijekom noći zahvatio je Hrvatsku. Nakon ciklone nazvane Celeste koja je od sredine tjedna na izmaku bila zaslužna za značajne količine snijega, u noći sa subote na nedjelju počeo je period iznimne hladnoće koja će se zadržati do slijedećeg vikenda. U nedjelju će najniže dnevne temperature biti do -10 °C. No, najveća hladnoća očekuje se sredinom tjedna. Prema dostupnim podacima, na zagrebačkom području biti će možda najhladnije i to u srijedu kada će najniža temperatura zraka biti -20°C

Tijekom nedjelje vrijeme će biti pretežno oblačno, vjetrovito i osjetno hladnije. Na Jadranu uz susnježicu i snijeg, no u Dalmaciji, posebice južnoj, još mjestimice može biti i kiše, dok će se u Istri zadržati uglavnom suho. Povremenog će slabog snijega biti i u gorskoj Hrvatskoj, a u ostatku unutrašnjosti moguć je tek rijetko. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu uglavnom će se kretati od -10 do -5, a najviša dnevna između -7 i -2. Na sjevernom Jadranu biti će između -3 i 3, u Dalmaciji će temperatura biti u padu tijekom dana uz vrijednosti od -1 do 5 °C, a ujutro na krajnjem jugu ponegdje i više. Nedjelja će na zagrebačkom području biti oblačna i osjetno hladnija. Puhat će umjeren na udare i jak sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se oko -7, a najviša dnevna -4, na Sljemenu će biti između -13 i -10 °C. <<<<< Sibirska zima: Svi bruje o strašnom polarnom vorteksu, provjerili smo o čemu se radi Izgledi vremena za slijedeća tri dana Biti će još hladnije uz ledena jutra i studene dane. U ponedjeljak će biti oblačno, povremeno uz slab snijeg, a od utorka sunčanije i bez oborine. U ponedjeljak i još povremeno u utorak puhat će umjeren sjeveroistočnjak, zatim vjetar u slabljenju. Minimalna temperatura spustit će se do -15, ponegdje i niže, a najviša dnevna bit će oko -5 °C, u gorju još hladnije.

Na jadranu će biti postupno sve hladnije uz pojačan osjet hladnoće zbog jakog vjetra. U ponedjeljak će biti oblačno, mjestimice uz susnježicu i snijeg, zatim će prevladavati sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Od utorka bura će biti u slabljenju. Minimala temperatura u većini područja biti će negativna, a ni najviša dnevna ponegdje neće prelaziti 0 °C. Ledena srijeda Prema podacima za sedam dana, hladnoća će jačati do sredine tjedna. Tako će se u srijedu možda rušiti i temperaturni rekordi. Za Zagreb se u srijedu predviđa najniža dnevna temperatura zraka od -20 °C, a u četvrtak -18 °C. Snijega može biti do vikenda.

Srijeda će u cijeloj Hrvatskoj biti iznimno hladna. Na Jadranu najniže temperature zraka mogu se spuštati do -10, a tijekom dana će također biti u minusu. U četvrtak će biti nešto toplije, a tada se očekuje i popuštanje hladnog vala. Upaljen meteoalarm Meteoalram je tijekom nedjelje na žutom za gotovo cijelu Hrvatsku i to prvenstveno zbog hladnoće. Crveni je upaljen na području Krvarnera i područja Velebita i podvelebitskog primorja zbog iznimno jakog vjetra.Na Kvarneru će puhati jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna bura uz najjači udar vjetra od 65-140 km/h, podno Velebita između 85-175 km/h.