Lavrov: Novi sastanak ruskih i američkih diplomata u četvrtak u Istanbulu

Dnevni red razgovora u četvrtak, kako ga je opisao Lavrov, ukazuje na to da će se dvije strane prvo usredotočiti na tehničke prepreke koje postoje kada su diplomatski odnosi posrijedi, prije nego što prijeđu na ambicioznije ciljeve. Za takvu je situaciju okrivio administraciju Trumpova prethodnika Joea Bidena .

Trump je istaknuo da želi brzo djelovanje čiji je krajnji cilj prekid vatre u Ukrajini, no Putin je ovaj tjedan umanjio takva očekivanja kazavši da se ništa ne može postići bez obnove povjerenja između Rusije i Sjedinjenih Država.

Trumpovi brzi potezi kojima nastoji popraviti odnose s Rusijom, tako što je izmijenio Bidenovu politiku koja se sastajala u izolaciji Rusije uz pomoć sankcija, potaknuli su bojazan Kijeva i europskih saveznika da bi mogli ostati po strani u bilo kojem potencijalnom dogovoru.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je ponovio kako postoji dogovor o tomu da će se nakon temeljite pripreme Trump i Putin i osobno sastati, no istaknuo je da još nema informacije o tomu kada i gdje će se to dogoditi. Rekao je i da dvojica čelnika mogu ponovno razgovarati telefonom bude li potrebno, no zasad takvih planova nema.