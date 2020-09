Znanstvenik Gordan Lauc ovršen zbog navodnog duga od 37,50 kuna: 'Tko zna, možda negdje u Slovenskoj dogovaraju i nemoralne ovrhe...'

Znanstvenik Gordan Lauc požalio se na Facebooku da ga je Hrvatska elektroprivreda ovršila za 37,50 kuna navodnog duga za kojeg ne zna kako je nastao s obzirom da mu trošak 'skidaju' s računa. No ono što ga je uistinu zaprepastilo su troškovi odvjetnika, naplaćeni 620 kuna. Objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti

'To što je nešto zakonito, ne znači da je ispravno. Rasni zakoni su bili po zakonu, no nisu bili ispravni. Učiteljice se u Hrvatskoj od 1908. do 1918. po zakonu nisu smjele udavati, jer bi to bilo zanemarivanje službe. Puno je stvari koje je zakon u neko vrijeme dopuštao, no nisu bile ispravne.

FINA je omogućila elektronički uvid u ovrhe pa sam upravo saznao da me HEP ovršio za 37,50 kn duga (nemam ideju kako je do tog duga moglo doći, budući da mi valjda već 10 godina sami povlače s računa koliko misle da sam im dužan), a na to je izvjesni vrijedni odvjetnik naplatio 620 kn svog troška.