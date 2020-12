Lauc s društvenih mreža poručuje: Istina je da zarađujem na hrvatskim građanima, ali nisam u sukobu interesa

Nastavljaju se sukobi, svađe i obračuni hrvatskih znanstvenika. Nakon zavrzlame oko članova Znanstvenog savjeta te Đikićevih prozivki da su Dragan Primorac i Gordan Lauc u sukobu interesa i da zarađuju na hrvatskim građanima, na Facebooku se oglasio sam Lauc

Genos, tvrtka Gordana Lauca, osvojila je nagradu Zlatna kuna HGK, a Lauc je potaknut Đikićevima optužbama kako zarađuje na građanima Hrvatske, odgovorio kako je ta tvrdnja istinita te dodao da je ponosan.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Očito moram još jednom ponoviti, jer neki sporo shvaćaju:

1) Genos ne prodaje ovlaživače 2) Genos ne prodaje testove na SARS-CoV-2 3) Genos ne prodaje antigenske testove 4) Genos ne prodaje serološke testove 5) Osobno ne dobivam provizije od prodaje maski, ovlaživača, sprejića za nos, reagencija za testiranje, a nisam niti plaćen za svoj rad u Znanstvenom savjetu Vlade.

Genos bi mogao raditi sve te testove (a i prodavati ovlaživače, jer smo imali puno upita za njih), no još na proljeće smo odlučili da ne želimo prodavati bilo što vezano za pandemiju, upravo zato kako se ne bih našao u sukobu interesa u svom javnom djelovanju.

Deklarirao sam "mogući sukob interesa" a ne "sukob interesa". Taj MOGUĆI sukob interesa bi se mogao dogoditi da primjerice sada na Savjetu snažno podržim prijedlog kolege Đikića da Hrvatska mora raditi 20,000 testova na dan i onda (kako to ostali laboratoriji u ovom trenutku ne mogu) Genos pripomogne da se to i dogodi. No to se nije dogodilo i ja sada nisam niti u kakvom sukobu interesa.

A tvrdnja da Lauc zarađuje na građanima Hrvatske je istinita. Ponosan sam na to da Genos može po vrlo konkurentnim cijenama građanima Hrvatske prodavati svoje usluge, kao i svaki drugi uspješni poduzetnik. Ako su naši klijenti zadovoljni, a mi pri tome još nešto i zaradimo, to je dobra, a ne loša stvar. No preko 90% prodaje Genosa je izvan Hrvatske, tako da Genos zapravo plati nekoliko puta više poreza i doprinosa u Hrvatski državni proračun, nego što zaradi na hrvatskim građanima...", objašnjava Lauc.

Podsjetimo, Dragan Primorac je večeras, gostujući u Dnevniku Nove TV poručio kako ne posluje s državom te stoga ne može ni biti u sukobu interesa. Đikića je prozvao da koristi svaki trenutak za osobnu promociju te svojim agresivnim nastupima stvara animozitet.

Ubrzo se ponovno oglasio i Đikić te ga zatražio da objasni zašto se u njegovoj bolnici Sveta Katarina antigenska testiranja naplaćuju 350 kuna po testu, što je, kako kaže, "među najvišim cijenama u RH."