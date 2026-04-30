Lalovac: Inflaciju od 5,8 posto nisu očekivali 'ni oni najpesimističniji'

Najnoviji podatak DZS-a o ubrzanju inflacije na 5,8 posto u Saboru je dočekan kritikama oporbe, koja smatra da to nije rezultat vanjskih šokova nego domaća inflacija prouzročena 'nečinjenjem Vlade' te ističe da inflaciju od 5,8 posto nisu očekivali "ni oni najpesimističniji"

'Ni ja nisam očekivao ovako visoku inflaciju, očekivao sam iznad 5, ali baš 5,8 posto - tako rapidno ubrzavanje inflacije možda nisu očekivali ni oni najpesimističniji. Prošli mjesec s 3,8 na 4,8, a sada ovaj s 4,8 na 5,8 posto pokazuje da je ovo - usprkos mjerama Vlade, zamrzavanju energenata, poreznim izmjenama - ozbiljniji strukturni problem nego što i sama Vlada misli', komentirao je SDP-ov Boris Lalovac najnoviji podatak Državnog zavoda za statistiku o ubrzanju inflacije na 5,8 posto. Lalovac (SDP): Što se tiče inflacije trend je ozbiljan, vidjet ćemo hoće li Vlada oporezivati ekstraprofit Ovaj skok je, kaže, ozbiljniji zato što, iako su mjere donesene, inflacija raste, a dolazi i turistička sezona te upozorava da je inflacija i prošle godine počela rasti otprilike u isto vrijeme, a vrhunac je doživjela u rujnu.

'Nažalost, ne možemo očekivati da će se inflacija sada smiriti jer dolazi veća potražnja i to sigurno nisu dobre vijesti pred turističku sezonu kada kalkuliraju i turisti i oni koji formiraju cijene. Trend je od početka godine, što se tiče inflacije, vrlo ozbiljan', ustvrdio je. Lalovac je mišljenja da je Vlada podcjenjivala inflaciju - prvo je proglasila pobjedu, a kada je počela ubrzavati, onda su govorili da ne brinemo jer je riječ od dva-tri posto, a sličan je bio i stav poslodavaca. 'Percepcija onih koji se bore protiv inflacije je podcjenjivačka i zato je potrebno najprije promijeniti stav prema tom ozbiljnom problemu koji ne samo da ozbiljno ugrožava životni standard građana nego i konkurentnost poduzeća, kao i turističku sezonu'. Inflacija je, kaže, pokazala da potpuno ignorira političke rasprave. Moglo bi zabrinjavati i to što ovo nije kraj jer nam nakon turističke sezone, u rujnu dolaze nove cijene plina, koje su sada veće 30 do 40 posto nego prošle godine. Ovaj šok je, napomenuo je, sličan onome iz 2022. kada je prvo došlo do snažnog rasta cijene energenata, a tek poslije cijena hrane, i sad je pitanje hoće li ovaj vrlo veliki rast cijena energije ponovno prouzročiti rast cijena hrane. 'Vidjet ćemo hoće li Vlada ići na oporezivanje ekstraprofita i špekulanata. Očekujemo i da ponudi novi paket mjera jer dosadašnji nisu dali učinka i realni dohoci padaju. Ako bude došlo do povećanja cijena hrane, morat će ići ponovno povećanje plaća, a onda se, nažalost, približavamo crnom scenariju koji je najavio HNB da bi inflacija u Hrvatskoj mogla biti iznad sedam posto', upozorio je Lalovac.