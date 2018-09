Kuščević: O sankcijama za Penavu nema govora

U Banskim dvorima predvečer se sastalo uže vodstvo HDZ-a i Vlade RH. Sudionici sastanka nakon susreta nisu bili raspoloženi za razgovor

Izjavio je i da je bilo riječi o istupu Ivana Penave , ali ne u kontekstu da je u pitanju bilo čija sudbina, nego o tome kako riječiti pitanja o kojima je on govorio.

Na pitanje kako to da je na sastanku koji je održan u sjedištu Vlade bila i HDZ-ova europarlamentarka Ivana Maletić , Kuščević je rekao kako je normalo da se europarlamentarce uključi u razgovor kad je riječ o tako važnim temama kao što je brodogradnja, o čemu će biti riječi na sjednici Vlade u Puli. 'Kolegica Maletić nam pomaže u tome da se napravi prijedlog (restrukturiranja Uljanika) koji će biti prihvatljiv Europskoj komisiji', rekao je novinarima.

Na pitanje o pozivu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave na prosvjed, rekao ja kako zaista razumije da je zaista potrebno da svaki zločin bude procesuiran. 'To su otvorene rane, a dok rane ne zaicjele ne možemo nastaviti komunikaciju.

Ne bih rekao da je istup gospodina Penave otvoreni rat prema Vladi i premijeru, jer za procesuiranje ratnih zločina nije odgovorna Vlada, već pravosuđe i Državno odvjetništvo. Bio je to svakako neuobičajen pristup, ali kao što sam imao priliku vidjeti iz medija, gospodin Penava sutra dolazi u Zagreb, bit će nekakav sastanak pa vjerujem da će nesuglasice biti riješene. O sankcijama za Penavu nema govora', rekao je odgovarajući na novinarsko pitanje dodajući da nema ni problema, a kamoli da bi se pristupilo rješavanju tog problema.

Na novinarsko pitanje o izvanrednim izborima kratko je odgovorio - čisto sumnjam. No nastavio je da je HDZ za spreman za izbore, jer 'dobro stoji'. 'Spremni smo za svaki scenarij, no koalicija je čvrsta i ja vjerujem da ćemo odraditi ovaj mandat do kraja', rekao je Kuščević.

O rastu rejtinga HDZ-a rekao je da to laska i kako vjeruje da će do kraja mandata biti i znanto viši. 'Rejting stranke nije važan od interesa države. Interes države je najvažnija stvar - projekti se moraju provoditi, reforme se moraju provoditi. Politička nestabilnost, izvanredni izbori tome nikako ne pridonose', rekao je.

Na novinarsko pitanje može li se to sa 77 ruku u Saboru odgovorio je - 'dovoljno je 76 ruku, dakle može'.