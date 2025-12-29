Kuga u Dalmaciji uzima danak: 'Što se dogodilo ove godine, ne znamo'

Kuga malih preživača bolest je stoke koja se po prvi puta nedavno pojavila u Hrvatskoj. Prije dva tjedna potvrđena je u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Otada do danas eutanizirano je 160 ovaca i koza na pet poljoprivrednih gospodarstava.

Jedno od njih nalazi se u Bogdanovićima. Ondje je usmrćeno 12 životinja. Da se bolest izuzetno širi pokazuje primjer iz Glogova pored Gračaca, od Bogdanovića udaljenog 80 kilometara. Nikola Surla je zbog zaraze ostao bez cijelog stada, ukupno 72 ovce.

Kod njega je od srpnja do studenog na ispaši bilo jedno stado iz Prgometa. No, tako je bilo i u proteklih pet godina.

"Dolje se pojavila bolest, a ovce su bile kod mene. Oni ne mogu odgonetnuti od čega", rekao je za HRT Nikola Surla, dok njegova supruga Radmila dodaje: "Čovjek je uredno otposlao ovce, uredno vratio ovce, sve su zdrave bile. Što se dogodilo ove godine, ne znamo."