Kuga u Dalmaciji uzima danak: 'Što se dogodilo ove godine, ne znamo'

Zbog kuge malih preživača, veterinarska inspekcija provjerava i nalaže eutanaziju koza i ovaca u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji. Usmrćuju se cijela stada zbog čega stočari traže odštetu
Kuga malih preživača bolest je stoke koja se po prvi puta nedavno pojavila u Hrvatskoj. Prije dva tjedna potvrđena je u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Otada do danas eutanizirano je 160 ovaca i koza na pet poljoprivrednih gospodarstava.
Jedno od njih nalazi se u Bogdanovićima. Ondje je usmrćeno 12 životinja. Da se bolest izuzetno širi pokazuje primjer iz Glogova pored Gračaca, od Bogdanovića udaljenog 80 kilometara. Nikola Surla je zbog zaraze ostao bez cijelog stada, ukupno 72 ovce.
Kod njega je od srpnja do studenog na ispaši bilo jedno stado iz Prgometa. No, tako je bilo i u proteklih pet godina.
"Dolje se pojavila bolest, a ovce su bile kod mene. Oni ne mogu odgonetnuti od čega", rekao je za HRT Nikola Surla, dok njegova supruga Radmila dodaje: "Čovjek je uredno otposlao ovce, uredno vratio ovce, sve su zdrave bile. Što se dogodilo ove godine, ne znamo."
Očekuje se odšteta
Zone u kojima je virus otkriven pod pojačanim su nadzorom veterinarske inspekcije, koja uzima uzorke i u udaljenijim selima od mjesta zaraze. Nalazi se čekaju dva tjedna, a neka su stada, srećom, negativna.
Kuga malih preživača inače nije opasna za druge životinje i ljude. No, prenosi se putem aerosola ili izravnim kontaktom među stokom. Stočari za RTL navode da se sumnja da je bolest prenio jedan ovan iz uvoza. Kako bilo, vlasnici eutanaziranih životinja očekuju odštetu od države.