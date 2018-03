'Kuba je dokaz da komunizam uvijek izgleda bolje u teoriji nego kao praksa'

Jasen Boko završio je svoje četveromjesečno putovanje Južnom i Srednjom Amerikom koje ste ekskluzivno mogli pratiti na tportalu, a u posljednjem tekstu javio nam se s Kube. Ako ste propustili neki njegov tekst s ovog nadasve uzbudljivog putovanja, svi su dostupni na tportalu

Postrevolucionarna priča na Kubi onemogućila je ovakvu situaciju, ali nije pronašla rješenje za bolji život. Otok je danas najbolji podsjetnik na to da komunizam uvijek izgleda bolje u teoriji nego kao praksa.

Kako su plaće izuzetno niske pa od poreza država nema ozbiljan prihod, a besplatno obrazovanje, stanovanje i zdravstvo i golema državna birokracija donose velike rashode, komunistička vlast mora nečim popuniti prihodovnu stranu. Jedini je način nametnuti goleme poreze onima koji zarađuju u inozemstvu (a nisu emigranti, kao oni u Miamiju) i ‘derati’ one koji si mogu priuštiti luksuz kakav je na Kubi automobil. Zato stari, polovni automobili, kakvi se u Europi mogu kupiti za manje od 1000 eura, na Kubi koštaju i dvadeset puta više, od čega barem 90 posto ide državi. I zato je Kuba jedna od rijetkih zemalja u svijetu koju ne muči problem prometnih gužvi, automobili su izvan Havane rijetki, a ceste prazne.

Bez obzira na sve prisutniji turizam na Kubi i znatne prihode od toga, turisti ipak nisu ono od čega država zarađuje najviše, ili barem tako tvrdi Kubanac koji vrlo otvoreno govori protiv režima. Naravno da to nisu ni gotovo nepostojeće industrija i poljoprivreda. Država najviše zarađuje od izvoza svoje pameti jer brojni kubanski inženjeri, liječnici i drugi visokoobrazovani kadrovi rade izvan zemlje. Za razliku od hrvatske situacije, u kojoj mladi ljudi odlaze u inozemstvo u svom aranžmanu, kubanske stručnjake organizirano izvozi država. I opet, za razliku od Hrvatske, Kubancima koje je poslala u inozemstvo kao stručnjake država uzima najveći dio prihoda. Nemaju ti ljudi izbora jer obitelji tih gastarbajtera kao jamstvo ostaju na Kubi.

Potrošačko društvo ovdje ne postoji i većina Kubanaca i dan-danas kupuje na točkice. Postoji mjesečna norma za to koliko po povlaštenim cijenama mogu kupiti prehrambenih proizvoda, uglavnom rižu, a broj tih artikala vlada smanjuje iz godine u godinu, pa najveći dio stanovnika ne živi nego preživljava. Ma koliko to brutalno zvučalo, ovdje se, za razliku od ostalih zemalja tog dijela svijeta, praktično cijele Južne Amerike, barem ne umire od gladi.

Minet, koji zahvaljujući turizmu dobro živi, nema primjedbi na režim. Nabrajajući dobre stvari na Kubi, navodi i kako zemlja nema problema s korupcijom, najozbiljnijim južnoameričkim problemom. Kako onda s nekoliko desetaka eura plaća i penzija preživljavaju Kubanci, pitam ga.

Ma kakva korupcija, to je život

Snalaze se, kaže Minet, liječnicima se uvijek nešto ostavi, nastavnici daju privatne repeticije istoj onoj djeci koju podučavaju u školi, zaposleni u hotelima za turiste uzmu nešto iz kuhinje za kuću, birokratima koji izdaju dozvole za ovo ili ono ostave se kokoš, riba, povrće, ono što već imaš, pa stvari bolje funkcioniraju…

- A to nije korupcija? - pitam.

- Nije – kaže Minet – to je način života na Kubi!

U novim okolnostima treba se snaći, pa ‘novom’ pristupu često svjedočimo. U malom restoranu u Vinalesu nekakav manager, osim jela, pokušava nam prodati još ponešto. Kako vidi da od nas nema puno koristi, prebacuje se na sljedećeg gosta, započinje s brojnim izrazima prijateljstva i dubokim respektom prema njegovoj zemlji (ma koja bila), a čim sazna da je ovaj na Kubi tek dva dana (naivčina, znači), započinje s ponudom.

Na prodaju je - sve

U sljedećih dvadesetak minuta, prije nego je siroti turist uspio ručati, uvjerio ga je u odlične popuste koje može za njega dobiti od svog ‘rođaka’ i prodao mu je turu taksijem po okolici, jahanje na konju, posjet obližnjoj turističkoj atrakciji s vodičem, a usred restorana u kojem radi ‘uvalio’ mu je i večeru u obližnjem konkurentskom restoranu. Ne prestaje: ima jako povoljan prijevoz do Havane, mora se okolicom provesti biciklom, a ima i prijatelja vodiča koji će ga provesti mjestima na koja turisti ne idu. Zanima li te salsa, amigo? Imam odličnu prijateljicu koja je učiteljica plesa, a (značajno mu namigne) to nije jedino u čemu je dobra! I to nije sve!

Dok smo mi završili s ručkom i napustili restoran, prodao je turistu raznih usluga za oko 200 eura, naglašavajući pritom da je zbog njegovih poznanstava i odličnih cijena uštedio barem 500 eura.

Našim odlaskom povoljna prodaja nije završila, turist je naručio i desert, pa nisam siguran da mu nije prodao i neku kuću ili mjesto u kubanskoj vladi. U pola cijene!

Najsvetije mjesto kubanske revolucije

Santa Clara, u središtu Kube, mitsko je mjesto revolucije. Osvajanje tog grada, koje je predvodio Che Guevara, označilo je i kraj Batistine vlade, a diktator je već sljedeću noć s obitelji, vojnim vrhom i cjelokupnim kubanskim trezorom pobjegao s Kube, da bi na vlast došli revolucionari. Zato je, kad je trideset godina nakon smrti u Boliviji konačno otkriveno tijelo Che Guevare, upravo ovdje napravljen mauzolej posvećen najpopularnijem Kubancu, koji je zapravo – Argentinac.