Od ponoći je omogućeno kretanje bez propusnica unutar triju područja u Primorsko-goranskoj županiji, a propusnica je potrebna samo za odlazak s jednog područja na drugo ili u drugu županiju, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare Županijskog stožera Civilne zaštite.

Župan Zlatko Komadina rekao je da je danas prvi dan liberalizacije mjera u županiji zahvaljujući dobrim epidemiološim rezultatima, da je odluka o tome donesena u suglasnosti sa strukom i lokalnim čelnicima. Mjere vrijede do 3. svibnja, otok Krk sada je u cjelini s otocima, ali ima prijedloga da se pripoji primorskom dijelu, o čemu će se raspraviti.

Kako je rečeno, načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite i potpredsjednik Vlade Davor Božinović potpisao je odluku kojom se ukida nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području te županije te se od ponoći omogućuje kretanje bez propusnica unutar triju područja Primorsko-goranske županije – Primorja, koje obuhvaća kopneni dio županije od Mošćeničke Drage do Novog Vinodolskog, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.

Načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Marko Boras Mandić ocijenio je kako je važno da se u županiji ide prema popuštanju mjera kad je riječ o gospodarstvu, poduzetnicima i obrtnicima, s kojima se komunicira kako bi otvorili frizerske salone i druge radnje uz poštovanje preventivnih mjera.

Na pitanje o navodnim gužvama u autobusima, Boras Mandić je odgovorio da onaj koji pruža uslugu to mora nadzirati, a ostale će se službe uključiti ako bude trebalo. U autobuse trebaju ulaziti samo oni kojima je to dopušteno, a moraju se pridržavati svih mjera i vjerujem da će se to regulirati, rekao je.

Pročelnica za zdravstvo Đulija Malatestinić rekla je da je iz Nacionalnog stožera dana uputa da se osnuje tim za nadzor svih ustanova za socijalu skrb na području županija bez obzira na to tko im je osnivač radi zaštite najosjetljivije populacije, starijih osoba. U timu su predstavnici županije, Civilne zaštite, sanitarne inspekcije, socijalni radnik i policijski službenik.