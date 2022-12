Kriminalist o dojavama o bombama: Na hibridne načine ostvaruju se ruski interesi

Kriminalist Tonći Prodan za N1 Studio uživo komentirao je niz anonimnih dojavama o navodno postavljenim bombama koje su poslane pravosudnim tijelima u cijeloj Hrvatskoj, ali i nekim šoping centrima

Komentirajući same poruke i njihove skriptere, Prodan kaže da je to zasad teško kreći tko je to napisao. “Napisane su na način da nisu u duhu hrvatskoj jezika nego vjerojatno generirani nekim računalnim programom. No to isto može biti varka. Moguće da je to napisao netko tko ne poznaje hrvatski jezik ili je netko namjerno napisao da tako izgleda pa da istragu pomakne u drugom smjeru.”

Druga grupa su dojave u trgovačkim centrima, kojih je bilo i ranije.