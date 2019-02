Krenuli na ljetovanje pa odlučili iz Varšave preseliti se u Ilok. Alicja i Piotr Hanus: Sto posto smo Iločani!

Odselili su se iz Varšave i doselili u Ilok, najistočniji hrvatski grad na obroncima Fruške gore i obali Dunava. Alicja i Piotr Hanus nisu ni slutili da će im jedan odlazak na ljetovanje na Jadransko more iz korijena promijeniti život, ali i adresu. S ovim bračnim parom iz Poljske prošetali smo se ulicama srijemskog gradića popularno zvanog 'mali Dubrovnik' te provjerili što ih je toliko očaralo da su život u gotovo dvomilijunskoj poljskoj prijestolnici odlučili zamijeniti onim u Iloku, u kojemu se od posljednjeg službenog popisa broj stanovnika prepolovio te pao na nešto više od 3500

Iako tada, kažu, nisu možda definitivno odlučili, ali u glavi im se stvorila ideja da je Ilok odlično, mirno mjesto za život. Produžili su na more, no u roku od tjedan dana pregledavajući oglase pronašli su idealnu kuću i kupili je. Vratili su se u Varšavu , dodaju, kako bi prodali stan, riješili formalnosti, spakirali stvari u kamion i u kolovozu se doselili u mali Dubrovnik.

'Od nas dvoje nitko nije enolog, pa smo u vinariji morali zaposliti stručne osobe. Sve poslove oko tehnologije proizvodnje vina prepustili smo Đuzi, Zlatku Bošnjaku iz vinarije Trs', govori Piotr Hanus, sada direktor u dvije tvrtke, Podunavskim vinima u Hrvatskoj te jednoj u Poljskoj, kako bi tamo mogli prodavati ono što proizvedu na proplancima Fruške gore. Na dozvolu za prodaju alkohola u Poljskoj čekali su dvije godine. Zbog toga su morali i tamo osnovati tvrtku, kojoj su također vlasnici, pa sada u šali kažu kako posluju sami sa sobom.

Vlastitog vinograda nemaju, pa otkupljuju grožđe. Pune ruke posla, napominju, imat će za dva mjeseca. Radovi u vinogradima tada se zahuktavaju. Obići će ih kako bi vidjeli kakvo će biti ovogodišnje grožđe, a ono najbolje 'zakaparisat' će za sebe kako ga nitko ne bi uzeo. Krenuli su na početku s nekoliko tisuća litara vina, a sada narasli na 35.000. Tu zasad planiraju i stati.

Nezgoda

'Ne planiramo širiti kapacitet zbog vinskih zakona. S određenom količinom pripadaš među male proizvođače, a kada prelaziš u velike, trebaš zadovoljiti određene tehničke uvjete. Na kraju, i ne želimo probleme, gužve, stres jer smo baš od toga i pobjegli, tako da možemo mirnije živjeti', kaže za tportal Alicja Hanus, dodajući da u Iloku dobar dio vremena provodi radeći u vrtu i oko kuće.

Prisjećaju se Hanusovi kako je izgledalo i kada su kročili u kuću u kojoj su stvorili novi dom.

'Zamolili smo prethodne vlasnike da iznesu namještaj, pa nam je bilo malo neugodno kada smo zatekli nered na tavanu i u podrumu. Ali što možemo, pomislili smo, i zasukali rukave. Naručili smo veliku kantu i polako počeli čistiti, vreću po vreću. Već kad smo bili pri kraju, ugleda nas susjeda koja se vraćala s posla pa pita što to radimo. Alicja joj je rekla da spremamo tavan. A susjeda će na to: 'Nemojte to dirati! Nitko to nije dirao još od rata. Bog zna što tu sve ima. Treba zvati pirotehničare.' Izišao sam tad i ja iz podruma i rekao joj: 'Sad nam to kažeš, kad smo podrum riješili, a tavan je pri kraju (smijeh).' Na kraju su nam rekli da dobro da su nam ruke ostale čitave', prisjeća se Piotr Hanus prvih dana života u Iloku.