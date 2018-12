Krenula rasprava o vrućoj temi udžbenika, zastupnici žestoko napali Divjak: 'Svodite obrazovanje na kilograme'

Iako još nije posve jasno hoće li Zakon o udžbenicima dobiti podršku cijele vladajuće većine, jutros se o njemu počelo raspravljati u Saboru

Osvrnula se i na besplatne udžbenike. ''Treba to regulirati da se zna koliko to košta i tko će to plaćati', rekla je Divjak i objasnila da je zakonom određena najviša cijena knjiga.

Replicirala je i SDP-ova Sabina Glasovac koja je podsjetila da je Divjak rekla da će djeca koja nemaju struje kod kuće moći puniti tablete u školi. Nazvala je Glasovac to 'pristupom Marie Antoinette 'neka jedu kolače'.

'Uvesti biste škole u 21. stoljeće kada bi popravili krovove, osigurali prehranu, povećali plaće profesorima, spriječili korupciju, konzultirali više struku', poručila je Glasovac.

'Žalosti me da vi kao bivša pomoćnica ministra obrazovanja tu temu ne razumijete. Tema su udžbenici, uz to morali bi znati da su škole u nadležnosti osnivača, a mi ćemo se truditi kao i do sada da maksimalno pomognemo gdje je to potrebno', odgovorila joj je Divjak.

Mostov Robert Podolnjak ministrici je spočitnuo da 'obrazovanje svodi na kilograme'.

Žestoka je bila i SDP-ova Marija Alfirev, kazavši da je izlaganje Divjak bilo neugodno. 'Stil tog izlaganja pripada onome što spočitavate nekima što se tiče stila poučavanja, pripada 19. stoljeću. Ono je bilo prepuno dociranja, ono je bilo svisoka, ono je bilo ex cathedra. Vaše izjave u medijima su upravo takve. vaše izjave ovdje ne dozvoljavaju kritičko razmišljanje, vaše izjave ovdje pripadaju tom vremenu i one su loša poruka svim učiteljima i učenicima. vi niste dobar primjer nikome', poručila je Alfirev.

Kritike su stigle i od Ante Pranića iz Nezavisne liste mladih. 'Ovaj potez je kao da na trošnu kuću i trošne zidove stavljate najmoderniju fasadu. Pričano o 21. stoljeću, a infrastruktura nam je ostala na 19. stoljeću', kazao je Pranić.

Kritike je u svom izlaganju iznio i HDS-ov Branko Hrg. 'Nije dovoljno vođena rasprava i briga što je najbolje za djecu. Predat ćemo amandman da se tableti ne uvode prije 6. razreda osnovne škole. Polako smo svi postali ovisni o tabletima, mobitelima, računalima. Ljudi se već liječe od tih ovisnosti. Zar doista trebamo legalizirati tu vrstu ovisnosti u osnovnim školama? Zar nam stvarno treba da djecu samo učimo vući prstićima po ekranu, da ne znaju više primiti olovku, da im se ne razvijaju motoričke sposobnosti i da postanu neka vrsta robota?', kazao je Hrg, dodavši da su spremni podržati zakon ako se prihvati njihov amandman.