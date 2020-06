Pred nama je produženi vikend, provjerite kakvo nas vrijeme očekuje

Na Jadranu će idućih dana biti većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U nedjelju su lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak samo rijetko u Dalmaciji. U unutrašnjosti će u nedjelju biti promjenljivo, na istoku i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a poslijepodne s ponekim pljuskom u gorju. Od ponedjeljka će biti sunčanije. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, na Jadranu i bura. Krajem nedjelje i u ponedjeljak vjetar će biti ponegdje na udare i jak, osobito na istoku i jugu. U nedjelju na kopnu vrijeme će biti manje toplo, posebno na istoku, a od ponedjeljka posvuda porast temperature, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Gorski kotar i Lika

Bit će uglavnom sunčano, uz više oblaka u Gorskome kotaru gdje je povećana vjerojatnost za mjestimične grmljavinske pljuskove, lokalno moguće i izraženije. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 °C.

Istra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, sredinom dana mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, ponegdje i pojačan jugozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 24 do 26°C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će sunčano. Ponegdje, i to većinom u unutrašnjosti Istre te na širem riječkom području, uz jači razvoj oblaka može biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, a prema kraju dana uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 25 do 27 °C.

Dalmacija

Bit će pretežno sunčano i uglavnom vrlo toplo. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u unutrašnjosti od sredine dana može biti ponekog pljuska, moguće i izraženijeg. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana mjestimice jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 28 °C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti uglavnom razmjerno povoljne u većem dijelu Hrvatske. Mjestimično su u unutrašnjosti Hrvatske moguća kraća razmjerno nepovoljna razdoblja, no utjecat će ponajviše na malo lošije raspoloženje kod meteoropata, te uzrokovati manje tegobe najosjetljivijim ljudima. Najboljeg raspoloženja će biti ljudi na Jadranu uz najviše sunčanog vremena, koje će povoljno djelovati na kronične bolesnike.