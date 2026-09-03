Kreće modernizacija Rafalea: Evo što se mijenja i koliko će to koštati

Podsjetimo, prije godinu dana u Parizu je potpisano pismo namjere o dodatnom opremanju 12 borbenih zrakoplova Rafale sa standarda F3-R na standard F4.

Odluka o modernizaciji bi, doznaje Jutarnji list , trebala biti potvrđena na sjednici Vlade u četvrtak.

To znači da će biti opremljeni pasivnim senzorima za detekciju lansiranja raketa u standardu F4, čime se značajno povećava sigurnost zrakoplova i pilota.

Osim toga, ističe Jutarnji list, sustav pasivne detekcije ne koristi radarsko zračenje, zbog čega se smanjuje vjerojatnost da će zrakoplov biti otkriven.

Ugovor o modernizaciji trebao bi biti potpisan s tvrtkom Dassault Aviation, a njegova ukupna vrijednost penje se na 88,5 milijuna eura (bez PDV-a).

Iz Jutarnjeg dodaju da je ova modernizacija, uz nabavku novih tenkova Leopard 2A8, kupovinu haubica Caesar, kamiona Tatra, nabavku protudronskog sustava i PZO sustava srednjeg do dugog dometa te novih korveta, ovo jedan od najznačajnijih poslova MORH-a.