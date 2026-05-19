Kreće golema obnova slavonskih simbola: Milijuni za đakovačku katedralu i osječku konkatedralu

Na sastanku u Nadbiskupskom dvoru u Đakovu bili su i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić.

Obje katedrale dosad nisu prošle cjelovitu obnovu, a prva će na redu za obnovu biti krovišta. Projekti za obje katedrale su gotovi i sada, nakon zastoja posljednjih godina, slijedi formiranje stručnog tima koji će pratiti obnovu obiju katedrala, a bit će napravljen trogodišnji plan radova.

"Shvaćamo da se obnovi dviju katedrala nije moglo pristupiti ranije zbog velikih šteta nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. Na obje građevine započinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i prodire vlaga u unutrašnjost", rekao je nadbiskup Hranić nakon sastanka.

Istaknuo je suradnju s Ministarstvom kulture i medija, Osječko-baranjskom županijom, gradovima Đakovom i Osijekom, Hrvatskim restauratorskim zavodom te regionalnim zavodima za zaštitu spomenika kulture.

Hranić je podsjetio da je prije devet godina napravljena procjena prema kojoj bi obnova konkatedrale koštala 12 milijuna, a đakovačke katedrale 10 milijuna eura. "Danas sam čuo da možemo računati te brojke puta tri", dodao je.