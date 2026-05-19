Kreće golema obnova slavonskih simbola: Milijuni za đakovačku katedralu i osječku konkatedralu

Cjelovita obnova đakovačke katedrale sv. Petra i osječke konkatedrale sv. Petra i Pavla dogovorena je u utorak na sastanku đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek.
Na sastanku u Nadbiskupskom dvoru u Đakovu bili su i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić.
Obje katedrale dosad nisu prošle cjelovitu obnovu, a prva će na redu za obnovu biti krovišta. Projekti za obje katedrale su gotovi i sada, nakon zastoja posljednjih godina, slijedi formiranje stručnog tima koji će pratiti obnovu obiju katedrala, a bit će napravljen trogodišnji plan radova.
"Shvaćamo da se obnovi dviju katedrala nije moglo pristupiti ranije zbog velikih šteta nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. Na obje građevine započinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i prodire vlaga u unutrašnjost", rekao je nadbiskup Hranić nakon sastanka.
Istaknuo je suradnju s Ministarstvom kulture i medija, Osječko-baranjskom županijom, gradovima Đakovom i Osijekom, Hrvatskim restauratorskim zavodom te regionalnim zavodima za zaštitu spomenika kulture.
Hranić je podsjetio da je prije devet godina napravljena procjena prema kojoj bi obnova konkatedrale koštala 12 milijuna, a đakovačke katedrale 10 milijuna eura. "Danas sam čuo da možemo računati te brojke puta tri", dodao je.
Ministrica Obuljen Koržinek navela je da će se radovi ugovarati na trogodišnjoj razini, "kako bismo ih okrupnili i sanirali najurgentnija pitanja, a to su krovišta". "Morat će se provoditi i restauratorski radovi. Imamo dokumentaciju, stručnjake, tvrtke koje će tome moći odgovoriti", dodala je te naglasila da su dvije katedrale vrijedna kulturna baština s kojom je biskup Josip Juraj Strossmayer zadužio ne samo Slavoniju, nego i cijelu Hrvatsku.
Županica Tramišak naglasila je da je zahvaljujući Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću te ministru Ivanu Anušiću putem Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem izrađena projektna dokumentacija za obnovu dviju katedrala. "Trajat će to duže vrijeme, iznosi su zaista veliki. Osječko-baranjska županija izdvojila je iz proračuna sredstva kako bi pomogla s krovištem. Lani smo izdvojili 100.000 eura za obnovu krova na konkatedrali, ove godine planiramo 150.000 eura", navela je Tramišak.
Gradonačelnik Mandarić istaknuo je važnost političke volje za rješenje tako velikih projekata, te zahvalio Ministarstvu kulture i medija na praćenju đakovačkih potreba u kulturi.
Nakon sastanka u Nadbiskupskom dvoru, ministrica Obuljen-Koržinek obišla je i Kuću Reichsmann čiju zamjenu krovišta Ministarstvo kulture i medija sufinancira sa 120.000 eura, kao i Muzej Đakovštine koji je nedavno prošao energetsku obnovu, a financirana je putem Ministarstva i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Ministrica Obuljen Koržinek u srijedu će obići osječku konkatedralu.