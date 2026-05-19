Ubojica iz Drniša imao je ilegalno oružje: Evo što sudovi u takvim slučajevima poduzimaju

Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu ponovno se otvorilo pitanje ilegalnog oružja i učinkovitosti sudskog sustava. Podaci pokazuju da su u posljednjih nekoliko godina sudovi u velikoj većini slučajeva za ilegalno i čak ručno izrađeno oružje izricali uvjetne kazne, dok je i sam Kristijan Aleksić ranije bio prijavljivan zbog improviziranog arsenala

Policija i dalje ne otkriva iz kakvog je oružja Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića u Drnišu, no poznato je da je i ranije bio prijavljivan zbog ilegalnog i ručno izrađenog oružja za koje do danas nije odgovarao pred sudom. Aleksiću je prije tri godine tijekom pretresa pronađen arsenal improviziranog oružja, no postupak još nije završio. Tisuće slučajeva ilegalnog oružja Iz policije za Dnevnik Nove TV navode da su u posljednjih deset godina evidentirali 4156 kaznenih djela povezanih s nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari. Najviše takvih slučajeva zabilježeno je 2016. i 2020. godine.

Sudovi uglavnom izricali uvjetne kazne Prema podacima za razdoblje od 2019. do 2025., sudovi su donijeli 2089 osuđujućih presuda za kaznena djela povezana s ilegalnim oružjem. U čak 1882 slučaja izrečene su uvjetne kazne zatvora od tri mjeseca do godinu dana. Bezuvjetne zatvorske kazne izrečene su u samo 194 slučaja, i to uglavnom od deset mjeseci do godinu i devet mjeseci. U 45 slučajeva donesene su oslobađajuće presude. Stručnjak: Visoke kazne same po sebi ne pomažu Stručnjak za vatreno oružje Rade Stojadinović smatra da strože kazne same po sebi ne bi riješile problem. 'Visoke kazne nikad ne utječu direktno na smanjenje tih djela. Tko nešto odluči napraviti ne razmišlja hoće li dobiti jednu, tri ili deset godina', rekao je.

