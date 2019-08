'Kraljevi' Facebooka Miletić, Penava i Beljak imaju više fanova nego neki gradovi stanovnika

Da su društvene mreže davno prerasle status nezaobilaznog i postale ključan i najmoćniji medij i platforma političke komunikacije nije nikakva novost. Društvene mreže kao najbrži i najbolji način komunikacije sa građanima sve više prepoznaju i naši političari, a analitičari portala gradonačelnik.hr istražili su kako ih koristi lokalna samouprava. Službene stranice nema čak polovica gradonačelnika, a za razliku od dijela njih koji s građanima komuniciraju putem svojih privatnih profila, tridesetak ih još uvijek u potpunosti ignorira društvene mreže

Brojke kažu da uvjerljivo najjače stranice, sa najvećim brojem fanova – njih 19.803, ima gradonačelnik Pule Boris Miletić . Miletić je među najjačima i s privatnim profilom, na kojem ima 4.900 prijatelja, a i službene stranice Grada Pule su među 10 stranica s najvećim brojem fanova. Na drugom je mjestu, sa preko 15.000 fanova gradonačelnik Vukovara Ivan Penava , a treći je sa gotovo 15.000 Krešo Beljak iz Samobora, koji se ističe i po angažmanu svojih fanova. Za razliku od ostalih gradonačelnika čije objave, ovisno o temi, dosta osciliraju po broju lajkova i komentara – od nekoliko desetaka pa do nekoliko stotina, Beljakov prosjek je nekoliko stotina lajkova po objavi, a jedna od najnovijih objava – da završava s godišnjim i napunjenih baterija se vraća borbi za bolju Hrvatsku, u dva dana je skupila više od 1.300 lajkova.

Osim brojkama, Boris Miletić titulu kralja Facebooka zaslužuje i sadržajem kojeg producira, ali i time što redovno odgovara na komentare i pitanja. 'Miletić zaista komunicira s građanima, ne izbjegava niti ignorira ni neugodne komentare i pitanja, pa, primjerice, na traženje jednog građana objavljuje i svoju imovinsku karticu. Uz objave vezane za gradske mjere, projekte i odluke te one vezane uz nacionalnu politiku, Miletić objavljuje jako puno videa, a fanove često počasti i live-prijenosima sa koncerata i raznih kulturnih događanja kojima Pula obiluje, pogotovo u ljetnoj sezoni', pišu na portalu gradonačelnik.hr

'Društvene mreže iznimno su kvalitetan alat za suradnju s građanima, no samo ukoliko je komunikacija putem njih brza, učinkovita i obostrana. U Gradu Samoboru praktički od prvog dana komuniciram s građanima putem Facebooka, a danas i preko ostalih mreža. Takav oblik komunikacije zahtijeva i veću učinkovitost službi, što smo uspjeli postići', kaže gradonačelnik Beljak.

'Svoju službenu stranicu vodim uglavnom sama. Od početka obnašanja dužnosti bilo mi je jako bitno da na službenoj stranici objavljujem sve podatke vezane za upravljanje gradom, da moj mandat bude transparentan i da građanima budu dostupne informacije na kojim projektima radimo, što se planira i slično. Ljudima je vrlo bitno dobiti kvalitetnu informaciju te to pozdravljaju. Većina sugrađana, ali i ostalih ljudi pogotovo onih koji žive van Supetra a vole doći u njega, zaosta dobro reagira na to te je moj profil s vremenom postao i svojevrsna promocija Supetra ali i otoka Brača', ističe Marković.

Sa više od 7.300 fanova na njegovoj stranici 'Rad za naš grad', gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović je četvrti najpopularniji gradonačelnik na FB-u. Svoje fanove na dnevnoj bazi informira o gradskim odlukama i mjerama, društvenim i kulturnim događanjima, svojim susretima s građanima i lokalnim poduzetnicima, a dosta je i videa, od sjednica gradskog vijeća do koncerata…

'Smatram da gradonačelnik svojim građanima mora biti dostupan 24 sata. U današnje vrijeme novih tehnologija svaki građanin može preko društvenih mreža doći do svog gradonačelnika, dobiti neposredan odgovor na bilo koje pitanje. Na taj način stvara se povjerenje između građana i političara koje je posljednjih godina izuzetno narušeno. Političare se doživljava kao posebnu nedodirljivu kastu koja se udaljila od građana koji ih biraju. Prvo su mi rekli da neću moći izdržati niti 6 mjeseci u tom ritmu komunikacije s građanima, ali evo već više od dvije godine svakodnevno odgovaram na upite građana i normalno radim i sav drugi posao gradonačelnika. Za to treba puno vremena, energije i odricanja svoje vlastite komocije, ali ispunjava me zadovoljstvo takvim načinom rada koje građani svaki dan pokazuju', kaže Hrebak.



Za razliku od većine ostalih gradonačelnika koji objavljuju uglavnom maksimalno do 2-3 posta dnevno, a često i tek jedan u nekoliko dana, zagrebački Milan Bandić svoju hiperaktivnost demonstrira i Facebooku. Rijetko kad ima ispod barem 4-5 objava dnevno, a nedavno je u jednom danu imao čak 13 objava – od 'rođendana male Monike', otvaranja ceste na Ribnjaku, križanja Vukovarske i Savske, obilaska brojnih gradilišta, susreta s kardinalom Bozanićem, do Virske noći. Bandić na službenim stranicama ima nešto više od 17 tisuća fanova, dok na privatnoj stranici, na kojoj objavljuje puno manje i rjeđe nego na službenoj, ima preko 40 tisuća pratitelja.