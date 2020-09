Kraj će tjedna uistinu izgledati kao prava jesen, čeka nas obilna kiša i zahlađenje

'Uz čestu i obilniju kišu, jak vjetar i zahladnjenje kraj će tjedna uistinu izgledati kao prava jesen', najavljuje Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz Sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a

Na zapadu Hrvatske promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i obilnijim pljuskovima s grmljavinom, pogotovo na Kvarneru i Gorskome kotaru. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu i jugo, uz ponegdje umjereno valovito more.



I u Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimice pljuskovima i grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz malo do umjereno valovito more. Najviša temperatura između 23 i 26 °C, a najniža od 16 do 21 °C.



Na jugu Hrvatske također promjenjivo. Povremeno pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, uz većinom umjereno valovito more. Dnevna temperatura između 24 i 26 °C, a ujutro oko 20 °C." I u nastavku tjedna promjenjivo...



U četvrtak se na kopnu prolazno smanjuje vjerojatnost kiše, a u petak povećava pa će biti češći, u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije i obilniji. Puhat će slab i umjeren jugozapadni, u petak i jugoistočni vjetar, a temperatura do petak bez veće promjene. U subotu oblačnije, kišovitije te će zapuhati sjeverni vjetar, uz osjetno osvježenje.



I na Jadranu se u petak i subotu vrijeme pogoršava, kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će česti i ponegdje obilniji. A u četvrtak prolazno rjeđi, uz više sunca. Slabo do umjereno jugo u petak će jačati na jako i vrlo jako, a u subotu će okrenuti na jugozapadnjak pri čemu će i temperatura početi padati, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.